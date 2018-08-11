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Дмитрий Карсаков: судья ошибся, отменив гол "Енисея" в ворота ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Карсаков прокомментировал результат матча 3-го тура РПЛ "Енисей" – ЦСКА (1:1).

- Считаю, что пока идет становление команд, - сказал Карсаков. - Рисунок игры не просматривается.

- Абеля рнандеса не было в старте. Такое решение не удивило?

- Нет, во-первых, матч прошел на искусственном поле, а во-вторых, мне кажется Гончаренко рассчитывал усилить игру во втором тайме, что он и сделал.

- Судья принял два решения, которые сильно повлияли на игру: удаление и пенальти. Со всем согласны?

- Оба момента считаю достаточно спорными.

- Ничья – закономерный результат?

- Думаю да, "Енисей" забил хороший гол, но судья ошибся и не засчитал, думаю, что в первом тайме у "Енисея" были моменты поострее, они могли выиграть. Но все же играли две команды, которые еще ищут свою игру, поэтому по игре ничейный счет закономерен.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Енисей ЦСКА
Сегодня, 20:07
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№5 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:58) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: miktar
я забыл тебя и барселону.

И зря...
И Барселону надо помнить, и Карсакова... А ошибаться может каждый.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№4 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 21:19) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kpa6
глупости....офсайд был, а вот пеньку левую нарисовали за баблишко еврейское...цска команда гондонов!

Ваше мнение никому не интересно.
Анекдот:
а куда этот парень едет? Как его зовут?
Его зовут неуловимый Локомотив.
А почему неуловимый?
Потому, что на хрен никому не нужный
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: kpa6 Москва (Сегодня, 20:33) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
глупости....офсайд был, а вот пеньку левую нарисовали за баблишко еврейское...цска команда гондонов!
Регистрация: 12.09.2011 [жалоба]
№2 Написал: Sash79 Москва (Сегодня, 20:31) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Дима, ты забыл где играл? Плохо ты сказал... Если не армеец, так и скажи...
А тебя в пример приводил, не забывал..

[
Ну в принципе как Карпин и Мостовой забыли где играли, преджде чем в свинарню перейти... Мостовой вообще скотина воспитанник ЦСКА
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Сегодня, 20:16) #
  • -1
  •  (9)

я забыл тебя и барселону.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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