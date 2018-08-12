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Проблема нижнего хавбека. Игра ЦСКА в центре поля остается нерешенной задачей

Черная полоса московских армейцев становится всё более ощутимой. В трех матчах Российской премьер-лиги команда забила всего один гол, и тот с пенальти, которого не должно было быть. Футболисты ЦСКА не смогли победить «Енисей», продлив безвыигрышную серию. Команда имеет большие проблемы с владением мяча, часто проигрывая по этому показателю соперникам. Rusfootball.info – о проблемах команды Виктора Гончаренко в центре поля.

Московские армейцы продлили серию без побед до трёх матчей. О кадровых проблемах ЦСКА не говорил только ленивый. Но главным вопросом в нынешней команде является средняя линия поля. В связи с катастрофической нехваткой опытных игроков в опорной зоне, Гончаренко в матчах РПЛ придумал из крайнего защитника Кирилла Набабкина нижнего хавбека. Игрок на данной позиции сосредотачивает свои силы на глубинном разрушении атак соперника. Такой футболсит может оттягиваться к своим воротам, создавая численное преимущество, а также начинать атакующие действия первой передачей.



Набабкин играет в этом сезоне роль прошлогоднего Вернблума, способного действовать на разных участках поля. Кирилл пытается стать главным разыгрывающим звеном в ЦСКА. Пока же он стал антигероем матча с «Енисеем», зачем-то откровенно толкнув Огуде шипами в бедро на 50 минуте. Заслуженная красная карточка.



К тому моменту Набабкин сделал 23 передачи, точными оказались 13. Не лучший показатель для данного амплуа. Например, тот же самый красноярский Огуде совершил 31 пас (к моменту удаления Набабкина – прим.), 90 процентов которых дошли до адресата. Одной из проблем россиянина в предыдущих матчах были дальние забросы. Возможно, поэтому армейцы в лидерах по количеству дальних передач в РПЛ. Но с "Енисеем" Гончаренко, видимо, дал указания играть низом: только три передачи из 23 оказались верховыми.

В обороне как опорник Набабкин тоже не силен: два отбора мяча, ни одного перехвата. Кирилл не концентрируется на игре только в центре поля. Возможно, подключение игрока такого плана на фланги может добавить остроты, но не в случае с россиянином. Кирилл просто распыляется на поле, оставляя середину вакантным местом для созидания атак соперника. Кроме того, ещё в первом тайме Набабкин совершил 2 неоправданных фола, когда его команда имела численное преимущество и была готова к отбору, но Кирилл нарушал правила.

Проблема нижнего хавбека. Игра ЦСКА в центре поля остается нерешенной задачей


Возможное приобретение хорватского полузащитника Влашича дает надежды на светлое будущее в центре поля. Но проблему опорника Никола не решит, его место выше.

Московские армейцы впервые в официальных матчах нынешнего сезона вышли с двумя номинальными нападающими. В пару к Чалову неожиданно добавился Тимур Жамалетдинов. Один забитый мяч в основное время – показатель не самого качественного уровня нападения ЦСКА. Но есть большой нюанс: большинство атак армейцев – позиционные, создаваемые полузащитниками. Мяч к форвардам доходил редко, поэтому Чалову, Жамалетдинову, а в конце встречи ещё и Эрнандесу приходилось спускаться в среднюю линию поля. Вопрос перехода из обороны в атаку лежит всё же на полузащитниках. Впрочем, и когда мяч доводился до передней линии, атака, как правило, заканчивалась в ногах нападающих.

Есть и хорошая сторона в игре Набабкина – взаимодействие с Бийолом и Бистровичем. При атаках ЦСКА из глубины в помощь к Кириллу подключался Кристиян Бистрович, а Яка Бийол располагался чуть выше, предлагая себя для первой передачи. В целом, понимание между полузащитниками обретает некий смысл, но после удаления россиянина контакт перестанет работать на неопределенное время. И как же неприятно осознавать Гончаренко потерю на ближайшие несколько матчей. Возможно, нарушение Кирилла Набабкина потянет на пару игр дисквалификации, а в связи с травмами Макарова, Хосонова, Кучаева и Дзагоева вариативность в центре поля и так стремится к нулю. Проблемы ЦСКА пока остаются нерешенными...

Михаил Гончаров
Теги: ЦСКА Набабкин Бистрович Бийол
Сегодня, 10:49
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№5 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 12:25) #
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online

xxxxx,
Пока печально. Команда наигрывается через официальные игры. Лето - это же не двухмесячные зимние сборы. Да и апз на данный момент отсутствуют. Совсем...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№4 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 12:02) #
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Болеет за:
ЦСКА
Да уж . Все печально. Кстати товарищеские безвыигрышные матчи перед началом ЧР уже говорили о проблемах.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№3 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:59) #
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online

Цитата: Bali4
Думаю ждут возвращения Васина. Что бы Магнусона переместить в опорную зону.


Никак. Если уж куда и будут смещать Магнуса- так это на место левого латераля. Он собственно в сборной эту роль и исполняет. Получится 2 рабочих фланга. Это собственно уже сейчас наигрывается- регулярные кроссы Магнуса на Марио.

Опорников будут играть опорники- Бистро и Бийол. Для того их и брали.

Вернется Кучаев, войдет в форму Ахметов, придет Влашич, возможно возьмут Облякова, ну а Дзага будет периодически выходить из больнички)) - Со временем линия АПз сформируется в рабочую.

Но сколько все это займет времени, сколько очков будет потеряно-- это уже другой вопрос.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Bali4 (Сегодня, 11:56) #
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Думаю ждут возвращения Васина. Что бы Магнусона переместить в опорную зону. И первый пас у него нормальный. И верховые борится. Да и ляпы не на последнем рубеже будут.
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 10:53) #
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online

Спасибо Кэп. Очень глубокий и неожиданный анализ. Теперь то все увидят проблему ЦСКА с кадрами)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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