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Виктор Гончаренко: Набабкин подвёл команду (видео) (4)
Проблема нижнего хавбека. Игра ЦСКА в центре поля остается нерешенной задачей
Черная полоса московских армейцев становится всё более ощутимой. В трех матчах Российской премьер-лиги команда забила всего один гол, и тот с пенальти, которого не должно было быть. Футболисты ЦСКА не смогли победить «Енисей», продлив безвыигрышную серию. Команда имеет большие проблемы с владением мяча, часто проигрывая по этому показателю соперникам. Rusfootball.info – о проблемах команды Виктора Гончаренко в центре поля.
Московские армейцы продлили серию без побед до трёх матчей. О кадровых проблемах ЦСКА не говорил только ленивый. Но главным вопросом в нынешней команде является средняя линия поля. В связи с катастрофической нехваткой опытных игроков в опорной зоне, Гончаренко в матчах РПЛ придумал из крайнего защитника Кирилла Набабкина нижнего хавбека. Игрок на данной позиции сосредотачивает свои силы на глубинном разрушении атак соперника. Такой футболсит может оттягиваться к своим воротам, создавая численное преимущество, а также начинать атакующие действия первой передачей.
Набабкин играет в этом сезоне роль прошлогоднего Вернблума, способного действовать на разных участках поля. Кирилл пытается стать главным разыгрывающим звеном в ЦСКА. Пока же он стал антигероем матча с «Енисеем», зачем-то откровенно толкнув Огуде шипами в бедро на 50 минуте. Заслуженная красная карточка.
К тому моменту Набабкин сделал 23 передачи, точными оказались 13. Не лучший показатель для данного амплуа. Например, тот же самый красноярский Огуде совершил 31 пас (к моменту удаления Набабкина – прим.), 90 процентов которых дошли до адресата. Одной из проблем россиянина в предыдущих матчах были дальние забросы. Возможно, поэтому армейцы в лидерах по количеству дальних передач в РПЛ. Но с "Енисеем" Гончаренко, видимо, дал указания играть низом: только три передачи из 23 оказались верховыми.
В обороне как опорник Набабкин тоже не силен: два отбора мяча, ни одного перехвата. Кирилл не концентрируется на игре только в центре поля. Возможно, подключение игрока такого плана на фланги может добавить остроты, но не в случае с россиянином. Кирилл просто распыляется на поле, оставляя середину вакантным местом для созидания атак соперника. Кроме того, ещё в первом тайме Набабкин совершил 2 неоправданных фола, когда его команда имела численное преимущество и была готова к отбору, но Кирилл нарушал правила.
Возможное приобретение хорватского полузащитника Влашича дает надежды на светлое будущее в центре поля. Но проблему опорника Никола не решит, его место выше.
Московские армейцы впервые в официальных матчах нынешнего сезона вышли с двумя номинальными нападающими. В пару к Чалову неожиданно добавился Тимур Жамалетдинов. Один забитый мяч в основное время – показатель не самого качественного уровня нападения ЦСКА. Но есть большой нюанс: большинство атак армейцев – позиционные, создаваемые полузащитниками. Мяч к форвардам доходил редко, поэтому Чалову, Жамалетдинову, а в конце встречи ещё и Эрнандесу приходилось спускаться в среднюю линию поля. Вопрос перехода из обороны в атаку лежит всё же на полузащитниках. Впрочем, и когда мяч доводился до передней линии, атака, как правило, заканчивалась в ногах нападающих.
Есть и хорошая сторона в игре Набабкина – взаимодействие с Бийолом и Бистровичем. При атаках ЦСКА из глубины в помощь к Кириллу подключался Кристиян Бистрович, а Яка Бийол располагался чуть выше, предлагая себя для первой передачи. В целом, понимание между полузащитниками обретает некий смысл, но после удаления россиянина контакт перестанет работать на неопределенное время. И как же неприятно осознавать Гончаренко потерю на ближайшие несколько матчей. Возможно, нарушение Кирилла Набабкина потянет на пару игр дисквалификации, а в связи с травмами Макарова, Хосонова, Кучаева и Дзагоева вариативность в центре поля и так стремится к нулю. Проблемы ЦСКА пока остаются нерешенными...
Михаил Гончаров
Московские армейцы продлили серию без побед до трёх матчей. О кадровых проблемах ЦСКА не говорил только ленивый. Но главным вопросом в нынешней команде является средняя линия поля. В связи с катастрофической нехваткой опытных игроков в опорной зоне, Гончаренко в матчах РПЛ придумал из крайнего защитника Кирилла Набабкина нижнего хавбека. Игрок на данной позиции сосредотачивает свои силы на глубинном разрушении атак соперника. Такой футболсит может оттягиваться к своим воротам, создавая численное преимущество, а также начинать атакующие действия первой передачей.
Наш состав на #ЕнисейЦСКА!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 11, 2018
Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Бийол, Чалов, Жамалетдинов.
Запасные: Помазун, Эрнандес, Ефремов, Гордюшенко, Ахметов, Жиронкин. pic.twitter.com/oaGiw6emj7
Набабкин играет в этом сезоне роль прошлогоднего Вернблума, способного действовать на разных участках поля. Кирилл пытается стать главным разыгрывающим звеном в ЦСКА. Пока же он стал антигероем матча с «Енисеем», зачем-то откровенно толкнув Огуде шипами в бедро на 50 минуте. Заслуженная красная карточка.
Пособие от Кирилла Набабкина как стать антигероем матча. Момент с нарушением pic.twitter.com/RmIMURW7Am— Михаил А.Гончаров (@mlgoncharov) August 11, 2018
К тому моменту Набабкин сделал 23 передачи, точными оказались 13. Не лучший показатель для данного амплуа. Например, тот же самый красноярский Огуде совершил 31 пас (к моменту удаления Набабкина – прим.), 90 процентов которых дошли до адресата. Одной из проблем россиянина в предыдущих матчах были дальние забросы. Возможно, поэтому армейцы в лидерах по количеству дальних передач в РПЛ. Но с "Енисеем" Гончаренко, видимо, дал указания играть низом: только три передачи из 23 оказались верховыми.
В обороне как опорник Набабкин тоже не силен: два отбора мяча, ни одного перехвата. Кирилл не концентрируется на игре только в центре поля. Возможно, подключение игрока такого плана на фланги может добавить остроты, но не в случае с россиянином. Кирилл просто распыляется на поле, оставляя середину вакантным местом для созидания атак соперника. Кроме того, ещё в первом тайме Набабкин совершил 2 неоправданных фола, когда его команда имела численное преимущество и была готова к отбору, но Кирилл нарушал правила.
Возможное приобретение хорватского полузащитника Влашича дает надежды на светлое будущее в центре поля. Но проблему опорника Никола не решит, его место выше.
Московские армейцы впервые в официальных матчах нынешнего сезона вышли с двумя номинальными нападающими. В пару к Чалову неожиданно добавился Тимур Жамалетдинов. Один забитый мяч в основное время – показатель не самого качественного уровня нападения ЦСКА. Но есть большой нюанс: большинство атак армейцев – позиционные, создаваемые полузащитниками. Мяч к форвардам доходил редко, поэтому Чалову, Жамалетдинову, а в конце встречи ещё и Эрнандесу приходилось спускаться в среднюю линию поля. Вопрос перехода из обороны в атаку лежит всё же на полузащитниках. Впрочем, и когда мяч доводился до передней линии, атака, как правило, заканчивалась в ногах нападающих.
Есть и хорошая сторона в игре Набабкина – взаимодействие с Бийолом и Бистровичем. При атаках ЦСКА из глубины в помощь к Кириллу подключался Кристиян Бистрович, а Яка Бийол располагался чуть выше, предлагая себя для первой передачи. В целом, понимание между полузащитниками обретает некий смысл, но после удаления россиянина контакт перестанет работать на неопределенное время. И как же неприятно осознавать Гончаренко потерю на ближайшие несколько матчей. Возможно, нарушение Кирилла Набабкина потянет на пару игр дисквалификации, а в связи с травмами Макарова, Хосонова, Кучаева и Дзагоева вариативность в центре поля и так стремится к нулю. Проблемы ЦСКА пока остаются нерешенными...
Михаил Гончаров
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