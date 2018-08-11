"Локомотив" внес Хеведеса в заявку на сезон

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Напомним, что 30-летний футболист в конце июля подписал с московским клубом контракт на четыре года.
В составе молодежной сборной Германии футболист выиграл чемпионат Европы-2009. В 2007 году был признан лучшим игроком Германии среди футболистов не старше 19 лет. За сборную Германии он дебютировал 29 мая 2011 года. Всего за национальную команду провел 44 матча. Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион мира.
Футболист выступал за "Шальке" с 2007 года. В составе команды 30-летний игрок провел 335 матчей, в которых забил 23 мяча. В прошлом сезоне он был в аренде в "Ювентусе", за который провел 3 матча.
ТАСС
Напомним, что 30-летний футболист в конце июля подписал с московским клубом контракт на четыре года.
В составе молодежной сборной Германии футболист выиграл чемпионат Европы-2009. В 2007 году был признан лучшим игроком Германии среди футболистов не старше 19 лет. За сборную Германии он дебютировал 29 мая 2011 года. Всего за национальную команду провел 44 матча. Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы, чемпион мира.
Футболист выступал за "Шальке" с 2007 года. В составе команды 30-летний игрок провел 335 матчей, в которых забил 23 мяча. В прошлом сезоне он был в аренде в "Ювентусе", за который провел 3 матча.
ТАСС
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