Евгений Кафельников: вот дожили - Жиго три игры подряд лучший игрок "Спартака"

Российский теннисист Евгений Кафельников доволен игрой защитником "Спартака" Самюэлем Жиго в матче третьего тура чемпионата России против "Анжи"."Вот дожили! В "Спартаке" уже три игры подряд лучшим в матче является защитник Жиго", - написал Кафельников в Твиттере.