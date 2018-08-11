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Евгений Кафельников: вот дожили - Жиго три игры подряд лучший игрок "Спартака"

Российский теннисист Евгений Кафельников доволен игрой защитником "Спартака" Самюэлем Жиго в матче третьего тура чемпионата России против "Анжи".

"Вот дожили! В "Спартаке" уже три игры подряд лучшим в матче является защитник Жиго", - написал Кафельников в Твиттере.
Теги: Жиго Спартак Анжи
Сегодня, 20:34
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7
(3)
№7 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:21) #
  • -2
  •  (2)

Грустно.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№6 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:10) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
постучал и по голове и по дереву ))) но кажется, что наконец у нас достойный напарник к Джикии появился.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:09) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Вот, дожили! Хоть кого-то купили нормального.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№4 Написал: belozero Ленинградская область Кириши (Сегодня, 21:00) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен.
Регистрация: 12.09.2007 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:56) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кафель Дебил
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Сегодня, 20:39) #
  • -6
  •  (8)

Плитка мэра ,ты теперь кААментатор?


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 20:36) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Женя, передохни от соц.сетей
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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