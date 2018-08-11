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"Ростов" и "Крылья Советов" назвали стартовые составы

"Ростов" и "Крылья Советов" объявили стартовые составы на матч 3-го тура РПЛ.

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Ионов, Гулиев, Скопинцев, Сигурдарсон.

"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Жозе Феррейра, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Яковлев, Соболев.
Теги: Ростов Крылья Советов
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