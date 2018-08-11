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Массимо Каррера: подписать Еременко была идея Федуна. Это его один из любимых игроков

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал переход в команду полузащитника Романа Ерёменко.

"Ерёменко — талант. Это хороший игрок. Это один из любимых игроков нашего президента. Это была его идея, потому что он знаком с ним намного лучше, чем я. И теперь Ерёменко снова в игре. Все мы ошибаемся, но заслуживаем второй шанс. Теперь дело за Романом. Он должен понять, что делать. А мы решим, достоин ли он того, чтобы находиться с нами дальше или нет.

Да, Ерёменко два года не играл. Это может оказаться минусом. Но может оказаться и плюсом. Ведь отдохнул два года. Мы должны понять, может ли Роман выступать на высоком уровне. Решили сделать ему контракт до декабря, чтобы понять, в состоянии ли он выступать на высоком уровне. Не для меня, а для самого себя. Также подчеркну, что он обученный футболист. Я познакомился с ним, мне кажется, что он хороший и умный парень, серьёзный. Да, совершил ошибку, но все мы их совершаем. Не нужно его критиковать за это. Каждый должен смотреть в зеркало.

Мне не навязали этот трансфер. Я его просматривал, и он мне понравился. Ерёменко — сильный игрок. Кто-то разве может сказать иначе? Просто я подчёркиваю, что это была идея президента, и её превратили в позитивный вариант для нас. Потому что в конце концов президент имеет право иметь своё мнение и право на выбор. И не может иметь, а должен иметь", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Еременко Федун Каррера Спартак
Сегодня, 21:53
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15
(4)
№15 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 22:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
так открыто вылизывать хозяину... как это по спартаковски


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№14 Написал: нетрал (Сегодня, 22:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
каррере он явно не по душе ...."будет дело "
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№13 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 22:11) #
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online

У, как все запущено. Если игроков покупает не тренер, а президент, то плачевное будущее у такого клуба.
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№12 Написал: coban сегодня (Сегодня, 22:11) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Посмотреть бы поскорее на него..
и не мучайте кота, он-животное)


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№11 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: Frankenstein
Арнольдыч лучший, гроссмейстерский ход, спасибо за зарево конских духовок и хороший бесплатный трансфер

И целование в жопу негров. Им раздали тараовский борщ. . Все жрали похлебку и улыбались.И только кот считал патроны. 300 свиней положу а уж потом..

Кот бежал без оглядки по питерским лабиринтам,пламя от огнемета жгло ему пятки,Зе Луиш лишь предупредил кота и добро улыбнулся ему вслед))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№10 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
интересно,какие другие любимые игроки у Федуна?

Цитата: yuri
300 свиней положу а уж потом..

у тебя бесоница?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
теперь все понятно.

Макара даже не спросили.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: Frankenstein (Сегодня, 22:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Цитата: Frankenstein
и хороший бесплатный трансфер

С испытательным сроком до декабря.

Еще раз!! Толк уже есть от Еремы-это пуканы коней!! laughing

О том и речь,Ерема ни одной минуты не сыграл,а у осликов пуканы пылают,только подбрасывай дровишки,плюс Спартак совершенно ничего не теряет,так как он бесплатно перешёл,а только приобретает с приходом креативного игрока
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
теперь все понятно.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:03) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: Frankenstein
Арнольдыч лучший, гроссмейстерский ход, спасибо за зарево конских духовок и хороший бесплатный трансфер

И целование в жопу негров. Им раздали тараовский борщ. . Все жрали похлебку и улыбались.И только кот считал патроны. 300 свиней положу а уж потом..


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 22:00) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Попов и Ханни не всегда в основе играют, а тут еще один игрок, который никак не вписывается в тактическую схему Спартак.
Все равно вся игра через Кроссбарова и надежд на то, что Промес 1в1 обыграет и войдет в штрафную, а если ничего не получает, то просто лупить с любой позиции по воробьям.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 22:00) #
  • 0
  •  (4)
online

Цитата: Frankenstein
и хороший бесплатный трансфер

С испытательным сроком до декабря.

Еще раз!! Толк уже есть от Еремы-это пуканы коней!! laughing


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:58) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Арнольдыч лучший, гроссмейстерский ход, спасибо за зарево конских духовок и хороший бесплатный трансфер
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:57) #
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online

до декабря значит..значит значит получит шанс сыграть в 7-8 играх


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№1 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:56) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
У богатых свои причуды
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
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