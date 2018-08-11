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Представитель фан-движения "Спартака": грекам лучше не приезжать на ответный матч

Фанат "Спартака" заявил, что инцидент с нападением греческих болельщиков на россиян во время матча Лиги чемпионов между ПАОКом и российским клубом обострит отношения между болельщиками команд.

"Отношения с ними и так были сложные, потому что это братский клуб для ЦСКА. А после нападения остался осадок. Конечно, официально все руководители фанатских движений будут говорить о том, что не нужно уподобляться грекам. Но по факту им лучше не приезжать на ответный матч", - цитирует фаната ФАН.
Теги: Спартак
Вчера, 23:12
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№1 Написал: Medv51 Россия (Вчера, 23:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну , ну так нахрена тогда Спартаку пыжится , за выход если вот такие парни готовы сразу клуб под санкции подставлять !? Просто с журналистами не видео нет ничего , а на словах сейчас не катит , даже инспектор ГИБДД не черта без доказательств не может .......
Но да ладно это нападение могло повлиять только на греческий клуб , они себе хуже делают , а наши болельщики и без журналистов каждый раз приносят санкции клубу , оставляя свою команду без поддержки , а потом на футболистов и на всех гонят !!!


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Вперёд КБ !!!!
Регистрация: 24.02.2014 [жалоба]
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