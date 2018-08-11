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"Ростов" на своем поле уступил "Крыльям Советов"

В матче 3-го тура РФПЛ "Крылья Советов" одержали победу над "Ростовом".

Чемпионат России

3 тур

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия)

"Ростов" – "Крылья Советов" 0:1

Гол: Соболев, 45

"Ростов": Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачев, Ионов (Зуев, 66), Гулиев, Скопинцев (Мирзов, 75), Сигурдарсон.

"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Надсон (Алиев, 45), Ткачук, Башкиров, Чочиев лапиш, 90+2), Яковлев, Соболев.

Предупреждения: Гацкан, 53
Теги: Ростов Крылья Советов
Вчера, 23:27
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7
(2)
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:18) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Молодец Тиша,выиграл очную дуэль у Валеры и конюшню обошел в таблице

Поцелуй негра в жопу)

Поцелуй Дзюбу в тухес)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: ilovefootball (Вчера, 23:46) #
  • -3
  •  (3)

Ж.па, Валера - не ВЕРИМ!
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
№5 Написал: ВИКНИКСОР (Вчера, 23:41) #
  • -2
  •  (4)

Валерим!
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: yuri спб (Вчера, 23:40) #
  • -6
  •  (10)
online

Молодец Тиша,выиграл очную дуэль у Валеры и конюшню обошел в таблице

Поцелуй негра в жопу)


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:36) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Тиша,выиграл очную дуэль у Валеры и конюшню обошел в таблице
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Вчера, 23:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Shekel
нежданчик

вы нам льстите, крылья лучше играли в предыдущей игре чем мы
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:30) #
  • -2
  •  (4)

нежданчик
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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