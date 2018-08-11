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Сын Тихонова дебютировал в чемпионате России

"Крылья Советов" в 3-м туре чемпионата России обыграла "Ростов" - 1:0.

В добавленное время встречи на поле появился защитник самарцев Михаил Тихонов, который является сыном Андрея Тихонова - главного тренера команды. Для 20-летнего игрока данная встреча стала дебютной в чемпионате России.
Теги: Крылья Советов Ростов
Вчера, 23:45
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