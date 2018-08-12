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Гаджи Гаджиев: в аналогичной ситуации судья не стал бы удалять игрока "Спартака"

Бывший тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев поделился впечатлениями от матча махачкалинской команды со "Спартаком" в Москве в третьем туре российской Премьер-Лиги.

"С первых минут было очевидное превосходство "Спартака". Имея огромное преимущество, им не удавалось создавать достаточно серьезных моментов у ворот "Анжи". "Спартак" играл медленно и не хватало импровизации, не было интересных ходов.

Не думаю, что в аналогичной ситуации "Спартаку" бы дали красную карточку, она повлияла на ход игры. "Анжи", считаю, сыграл организованно, в свою силу", - цитирует Гаджиева Sport24.
Теги: Гаджиев Анжи Спартак
Сегодня, 03:39
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№1 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 04:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да старик, ты тоже из тех кто игру не смотрел? 11 человек в прямоугольнике штрафной. Фолы были на 100 %.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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