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Валерий Карпин: в матче с "Крыльями" со стороны "Ростова" была нормальная игра, крутая

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал поражение в матче 3-го тура РПЛ с "Крыльями Советов" (0:1).

"После проигранных матчей всегда есть претензии — и к себе, и ко всем, наверное. По второму тайму сегодня претензий нет, а по первому — да, есть. Наверное, вышли слишком академично. Думали, что обыграем малой кровью, но так не получится никого обыграть.

У Юсупова травма. Повлияло ли его отсутствие на результат — об этом уже нет смысла говорить. Если бы выиграли, то сказали бы, что не повлияло. Проиграли — значит повлияло. Так будете говорить. Хотя Гулиева вроде даже лучшим игроком матча признали.

Сегодня с нашей стороны была нормальная игра, крутая. Если бы мы забили, говорили бы, что всё круто. Мяч залетел или не залетел — в этом вся разница. По второму тайму, повторюсь, претензий не может быть никаких. Старались, пытались — не залетело. Недооценки не вижу. Были игровые проблемы, не могли вскрыть оборону, но недооценки не было. Все бились, боролись, пытались, но сегодня не получилось", - цитирует Карпина "Чемпионат.сом".
Теги: Карпин Ростов Крылья Советов
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