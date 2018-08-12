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Дмитрий Белоруков: после матча со "Спартаком" на ум приходит фраза Грозного о судействе

Защитник "Анжи" Дмитрий Белоруков прокомментировал судейство в матче со "Спартаком" (0:1) в 3-м туре РПЛ. Махачкалинская команда доигрывала встречу вдевятером из-за удалений двух игроков. Матч обслуживала бригада арбитра Кирилла Левникова.

"Не хотел бы давать комментарии, а то одни гадости могу наговорить. Всё равно уже ничего не изменишь. На ум приходят только слова Вячаслава Викторовича Грозного", - цитирует Белорукова "Чемпионат.сом".

Напомним, в 2009 году главный тренер "Терека" Вячеслав Грозный после поражения своей команды в матче 7-го тура РФПЛ с "Томью" (1:2) заявил: "Разве можно играть, когда какие-то петухи мешают нам это делать?!".
Сегодня, 08:20
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№10 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 09:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
Зачем вернули этих мразей в РПЛ? Нах их навсегда в пердив

Соглашусь...


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№9 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 09:46) #
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Это вчера анжи в футбол играл?
По моему, как раз eбаные петухи аМжи и есть. Трусливый скот , который сидел весь матч у своих ворот и отбивался.
Зачем вернули этих мразей в РПЛ? Нах их навсегда в пердив, если им жрать нечего порой кроме майонеза и хлеба.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№8 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 09:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А мне на ум приходят комментарии болельщиков Спартака после прошлогоднего матча Зенита с Уралом...И я читая сегодняшние комментарии получаю массу положительных эмоций..Настолько двуличным даже Янус не был...


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№7 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 09:43) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Брюзга
Что-то вчера на поле крылышек у тебя видно не было. А сегодня прям нимб вокруг головы светиться начал.

Ну ты тупой, он вас петухами назвал так то, олень


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
№6 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 09:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Совсем упоротый что ли?
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 09:25) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
Ты бы играть лучше научился, чем языком молоть


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008 [жалоба]
№4 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 09:11) #
  • -4
  •  (8)

Что-то вчера на поле крылышек у тебя видно не было. А сегодня прям нимб вокруг головы светиться начал.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№3 Написал: FedorFedorych Ладыжин (Сегодня, 09:11) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А действительно, классная же команда "Анжа"-практически весь матч в атаке (на ноги соперника с косой), техничная умная. Одна беда-денег не платят и нах никому не нужна. Ну подумаешь вынесли бы Глушака, Ташаева и Рому Зобнина, за то ж пожалели бы "Анжу"-она ж харошая.
Регистрация: 18.02.2012 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 08:51) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Ты и в Амкаре профессионализмом не отличался грубый рубака, поэтому играешь в командах на вылет, примат одним словом.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: хэн липецк (Сегодня, 08:26) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
какой сдержанный в комментариях.ты бы лучше на поле поменьше болтал тогда бы за свой язык глядишь и карточку не получил бы
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
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