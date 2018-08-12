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Матч "Ростов" – "Крылья Советов" посетили 30 986 зрителей

"Крылья Советов" в гостях одержали победу над "Ростовом" (1:0) в матче 3-го тура РПЛ.

На стадионе "Ростов-Арена" присутствовали 30 986 зрителей.

После трех туров "Ростов" имеет 6 очков и занимает 3-е место, "Крылья Советов" поднялись на 6-е место.
Теги: Ростов Крылья Советов
Сегодня, 08:38
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