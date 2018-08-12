Юрий Дюпин: у "Анжи" иногда на выезде даже обеда нет. Приходится бутерброды с майонезом есть

Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин рассказал о сложной финансовой ситуации в команде.Махачкалинский клуб уступил в матче 3-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:1)."Пришел новый человек, задача которого – устранить проблемы. Антикризисный менеджер. И урезать стали все, вплоть до того, что иногда на выезде даже обеда нет.Приходится бутерброды с майонезом в самолете есть", – сказал Дюпин в эфире программы "Все на матч".