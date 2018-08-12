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Юрий Дюпин: у "Анжи" иногда на выезде даже обеда нет. Приходится бутерброды с майонезом есть

Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин рассказал о сложной финансовой ситуации в команде.

Махачкалинский клуб уступил в матче 3-го тура РПЛ со "Спартаком" (0:1).

"Пришел новый человек, задача которого – устранить проблемы. Антикризисный менеджер. И урезать стали все, вплоть до того, что иногда на выезде даже обеда нет.

Приходится бутерброды с майонезом в самолете есть", – сказал Дюпин в эфире программы "Все на матч".

"Чемпионат.сом"
Теги: Анжи
Сегодня, 09:00
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(1)
№9 Написал: Mat13 Московская область (Сегодня, 09:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ничего, поживёте как вся страна... Ну или Кокорину позвоните


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Телевизор сломался, поэтому ем грибы и смотрю ковёр
Регистрация: 19.10.2009 [жалоба]
№8 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 09:44) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Положение: вне икры...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№7 Написал: Realist2000 (Сегодня, 09:34) #
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  •  (4)

Не .изди!!! Его послушать,так все бессребреники и играют за идею...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:34) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Поэтому к голодным относится надо по особому? от голода ,что ли, лупили по ногам вчера, игроки не виноваты, но куда лезли руководители, на жалость рассчитывали, когда приняли решение влезть через окно в РПЛ, когда их проводили через дверь.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№5 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 09:25) #
  • +6
  •  (8)

Иди на стройку работать
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№4 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 09:25) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Как изменчива судьба. То Это'О покупают с Роберто Карлосами, то, понимаешь, последний куй без соли доедают...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 09:21) #
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  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Футболисты могут сами себя покормить, чай не бедные.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 09:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
жесть....
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 09:05) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
тогда какого х.уя остались в лиге?
Даешь Тамбов в вышку!
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
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