Георгий Джикия: "Спартак" подводит реализация моментов

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал победу в матче 3-го тура РПЛ с "Анжи" (1:0)."В принципе, все нормально, у нас есть хорошие подходы к воротам. Единственное, конечно, реализация немного подводит. Но самое главное, что команда выиграла.Забили один гол, плюс, конечно, удаление у соперника сказалось. Спокойно довели игру до конца", – сказал Джикия в эфире программы "Все на матч".