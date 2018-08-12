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Георгий Джикия: "Спартак" подводит реализация моментов

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал победу в матче 3-го тура РПЛ с "Анжи" (1:0).

"В принципе, все нормально, у нас есть хорошие подходы к воротам. Единственное, конечно, реализация немного подводит. Но самое главное, что команда выиграла.

Забили один гол, плюс, конечно, удаление у соперника сказалось. Спокойно довели игру до конца", – сказал Джикия в эфире программы "Все на матч".

"Чемпионат.сом"
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 11:05
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№2 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 11:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Единственное, конечно, реализация немного подводит.

Жора, так играть низяяяяя, это о,хуеть как плохо.
Ждем Паок и вашу игру, пиздатую!!!!!
Регистрация: 26.06.2008 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
реализация немного подводит.

совсем немного.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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