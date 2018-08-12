Евгений Гапон: мы знали, что матч со "Спартаком" будет тяжёлым

После матча 3 тура РПЛ между московским "Спартаком" и махачкалинским "Анжи" (1:0) итоги матча прокомментировал защитник гостей Евгений Гапон.- Мы знали, что матч будет тяжёлым. Мы готовились играть вторым номером, и ждать своего шанса. Но к сожалению игру сломали два удаления.- Тут сложно сказать, но на мой взгляд судья одни и те же моменты трактовал по-разному. Так что не хотелось бы возвращаться к этой теме.- Да особо никаких. Сделали замены по позициям и продолжали играть в футбол.- Конечно, у «Спартака» очень сильная группа атаки, и все 90 минут их очень тяжело сдерживать. Но я считаю, что у нас это неплохо получалось, до тех самых злосчастных для нас удалений.- Ну я бы не назвал это неудачным стартом. Ещё весь чемпионат впереди.. С Евгением Гапоном общался Миша-Пират.