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Евгений Гапон: мы знали, что матч со "Спартаком" будет тяжёлым

После матча 3 тура РПЛ между московским "Спартаком" и махачкалинским "Анжи" (1:0) итоги матча прокомментировал защитник гостей Евгений Гапон.

- Евгений, твой комментарий к прошедшему матчу.

- Мы знали, что матч будет тяжёлым. Мы готовились играть вторым номером, и ждать своего шанса. Но к сожалению игру сломали два удаления.

- Прокомментируй их, пожалуйста.

- Тут сложно сказать, но на мой взгляд судья одни и те же моменты трактовал по-разному. Так что не хотелось бы возвращаться к этой теме.

- Какие были тренерские установки после первого и второго удалений?

- Да особо никаких. Сделали замены по позициям и продолжали играть в футбол.

- С другой стороны, всего один забитый мяч «Спартаком» в игре вдевятером. Можно ли сказать, что вам удалось сдержать мощное нападение московской команды?

- Конечно, у «Спартака» очень сильная группа атаки, и все 90 минут их очень тяжело сдерживать. Но я считаю, что у нас это неплохо получалось, до тех самых злосчастных для нас удалений.

- Не очень удачный старт у команды. Из трёх игр две проигрыша и одна победа. Какой микроклимат в команде?

- Ну я бы не назвал это неудачным стартом. Ещё весь чемпионат впереди.

Rusfootball.info. С Евгением Гапоном общался Миша-Пират.
Теги: Анжи Спартак
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