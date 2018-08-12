"Спартак" поздравил Гераскина с 29-летием

"Спартак" поздравил технического директора клуба Юхана Гераскина с днем рождения."Сегодня исполняется 29 лет техническому директору нашего клуба Юхану Гераскину. "Спартак" от всей души поздравляет Юхана Александровича с днем рождения, желает ему счастья, крепкого здоровья и успехов в работе на благо нашей команды!" - говорится в твиттере "Спартака".