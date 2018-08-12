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Глава комитета по этике о твите "Енисея": какая-то глупость. Такие сообщения недопустимы

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал публикацию в твиттере "Енисея" в адрес РПЛ с критикой судейства.

"Какая-то глупость, РФПЛ надо проводить совещания с сотрудниками клубов, с теми, кто отвечает за это, тогда такие комментарии быстро уйдут.

Такие сообщения недопустимы, если это расценят соответствующие руководители, тогда комитет рассмотрит", – цитирует Андреева "Р-Спорт".
Теги: Енисей ЦСКА
Сегодня, 15:07
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№9 Написал: oblom (Сегодня, 16:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vladimirsb
Цитата: tantara
Не допустима такая шняга по отношению к провинциальным клубам

это точно! Только для одной команды допустимо удалять столько соперников, сколько нужно для гола...ну не получается у великих- надо помочь...по просьбе народа!!! Так же?

Удаляли как раз за нарушения,а за что пенальти поставили?
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:13) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vladimirsb
допустимо удалять столько соперников, сколько

они нарушают.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№7 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 16:08) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tantara
Не допустима такая шняга по отношению к провинциальным клубам

это точно! Только для одной команды допустимо удалять столько соперников, сколько нужно для гола...ну не получается у великих- надо помочь...по просьбе народа!!! Так же?
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
№6 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:05) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Да-а-а. У Енисея украли победу.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: joaquine Тюмень (Сегодня, 16:01) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Был на этом матче. Даже с трибуны было видно, что пенальти там не было. Арбитр ошибся.


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Пути господни не железнодорожны..
Регистрация: 26.05.2009 [жалоба]
№4 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 16:00) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
промолчи - попадешь в первачи (галич)
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: Макс(За коней)89 (Сегодня, 15:33) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
АНДРЕЙ СЕМЕНОВ: О ЗАПИСИ В ТВИТТЕРЕ "ЕНИСЕЯ": КАКАЯ-ТО ГЛУПОСТЬ. ТАКИЕ СООБЩЕНИЯ НЕДОПУСТИМЫ

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев прокомментировал публикацию в твиттере "Енисея" в адрес РПЛ с критикой судейства.

joy joy joy
Регистрация: 2.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: ivasi Ростов-на-Дону (Сегодня, 15:24) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
Молчание золото
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 15:08) #
  • +2
  •  (14)

Не допустима такая шняга по отношению к провинциальным клубам


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
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