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Иван Обляков: приятен интерес ЦСКА

Полузащитник "Уфы" Иван Обляков рассказал, как отреагировал на информацию об интересе со стороны ЦСКА.

– Недавно появилась информация, что вами интересуется ЦСКА. Как на нее отреагировали?

– Спокойно. Думаю, такие слухи есть обо всех игроках. Бывает, что после них все взрывается или проходит спокойно, и никто даже не говорит об этом.

– Может, с агентом кто-то связывался или вы ему сами звонили, что-то узнавали про интерес ЦСКА?

– Было что-то подобное. Мне приятно, что есть интерес из топ-клуба, ничего больше сказать не могу.

– То есть, из ЦСКА с вами никто не связывался?

– Нет, никаких разговоров с клубом у меня не было.

– Вы же понимаете, что в ЦСКА вам дадут все условия. Стартовый состав, тренер вас знает, команда молодая. Неужели нет желания уйти?

– Я в "Уфе" и меня все устраивает. В будущее не хочу заглядывать, как сложится жизнь пока не знаю.

– Лучше уезжать в Европу или в топ-клубы РПЛ?

– Я пока не знаю. Об этом надо говорить, если предложения поступят. Сначала надо доказать все своей игрой, чтобы тобой интересовался любой клуб, а дальше посмотрим.

"Бизнес-Online"
Теги: Обляков ЦСКА Уфа
Сегодня, 15:10
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