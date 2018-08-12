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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Иван Обляков: приятен интерес ЦСКА
Полузащитник "Уфы" Иван Обляков рассказал, как отреагировал на информацию об интересе со стороны ЦСКА.
– Недавно появилась информация, что вами интересуется ЦСКА. Как на нее отреагировали?
– Спокойно. Думаю, такие слухи есть обо всех игроках. Бывает, что после них все взрывается или проходит спокойно, и никто даже не говорит об этом.
– Может, с агентом кто-то связывался или вы ему сами звонили, что-то узнавали про интерес ЦСКА?
– Было что-то подобное. Мне приятно, что есть интерес из топ-клуба, ничего больше сказать не могу.
– То есть, из ЦСКА с вами никто не связывался?
– Нет, никаких разговоров с клубом у меня не было.
– Вы же понимаете, что в ЦСКА вам дадут все условия. Стартовый состав, тренер вас знает, команда молодая. Неужели нет желания уйти?
– Я в "Уфе" и меня все устраивает. В будущее не хочу заглядывать, как сложится жизнь пока не знаю.
– Лучше уезжать в Европу или в топ-клубы РПЛ?
– Я пока не знаю. Об этом надо говорить, если предложения поступят. Сначала надо доказать все своей игрой, чтобы тобой интересовался любой клуб, а дальше посмотрим.
"Бизнес-Online"
– Недавно появилась информация, что вами интересуется ЦСКА. Как на нее отреагировали?
– Спокойно. Думаю, такие слухи есть обо всех игроках. Бывает, что после них все взрывается или проходит спокойно, и никто даже не говорит об этом.
– Может, с агентом кто-то связывался или вы ему сами звонили, что-то узнавали про интерес ЦСКА?
– Было что-то подобное. Мне приятно, что есть интерес из топ-клуба, ничего больше сказать не могу.
– То есть, из ЦСКА с вами никто не связывался?
– Нет, никаких разговоров с клубом у меня не было.
– Вы же понимаете, что в ЦСКА вам дадут все условия. Стартовый состав, тренер вас знает, команда молодая. Неужели нет желания уйти?
– Я в "Уфе" и меня все устраивает. В будущее не хочу заглядывать, как сложится жизнь пока не знаю.
– Лучше уезжать в Европу или в топ-клубы РПЛ?
– Я пока не знаю. Об этом надо говорить, если предложения поступят. Сначала надо доказать все своей игрой, чтобы тобой интересовался любой клуб, а дальше посмотрим.
"Бизнес-Online"
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