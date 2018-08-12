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Агент: из России Рейесом интересовались только "Локо" и "Краснодар"

Официальный представитель защитника сборной Мексики Диего Рейеса Матиас Бунге рассказал о том, что 25-летний игрок вряд ли продолжит карьеру в России.

30 июня завершился срок контракта Рейеса с "Порту", и он стал свободным агентом.

"На следующей неделе узнаем, где Диего будет выступать. Но это вряд ли будет чемпионат России, потому что мы больше не получали предложений от русских клубов. "Краснодар" обращался, "Локомотив" проявлял интерес, но дальше никакого продвижения не было. Рейесом интересуются команды из Англии, Испании, Турции", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
Теги: Краснодар
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