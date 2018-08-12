Агент: из России Рейесом интересовались только "Локо" и "Краснодар"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:23
Андрей Канчельскис: спасибо "Спартаку", что подписал Еременко — есть еще в футболе адекватные руководители
Андрей Канчельскис: спасибо "Спартаку", что подписал Еременко — есть еще в футболе адекватные руководители
16:04
В Комитет по этике не поступало обращение рассмотреть слова Кадиева после матча со "Спартаком" (1)
В Комитет по этике не поступало обращение рассмотреть слова Кадиева после матча со "Спартаком" (1)
12:31
Кейсуке Хонда возглавил сборную Камбоджи. Он будет совмещать карьеру игрока и должность тренера (11)
Кейсуке Хонда возглавил сборную Камбоджи. Он будет совмещать карьеру игрока и должность тренера (11)
10:28
Хулен Лопетеги: Навас и Куртуа - это не проблема, а два фантастических варианта решения проблемы
Хулен Лопетеги: Навас и Куртуа - это не проблема, а два фантастических варианта решения проблемы
10:09
Иньеста забил первый гол в чемпионате Японии с передачи Подольски. И сразу красиво (видео) (5)
Иньеста забил первый гол в чемпионате Японии с передачи Подольски. И сразу красиво (видео) (5)
09:46
"Славия" рекомендовала болельщикам не носить клубную атрибутику в Киеве из-за схожести цветов со "Спартаком" (4)
"Славия" рекомендовала болельщикам не носить клубную атрибутику в Киеве из-за схожести цветов со "Спартаком" (4)
09:13
Артем Ребров: очки не пахнут (49)
Артем Ребров: очки не пахнут (49)
09:00
Юрий Дюпин: у "Анжи" иногда на выезде даже обеда нет. Приходится бутерброды с майонезом есть (30)
Юрий Дюпин: у "Анжи" иногда на выезде даже обеда нет. Приходится бутерброды с майонезом есть (30)
00:10
Андрей Тихонов: понимали, что не сильнее "Ростова", но можем взять самоотдачей, коллективом и дисциплиной
Андрей Тихонов: понимали, что не сильнее "Ростова", но можем взять самоотдачей, коллективом и дисциплиной
Вчера, 23:51
Евгений Кафельников: игра "Спартака" - просто отстой! (15)
Евгений Кафельников: игра "Спартака" - просто отстой! (15)
Вчера, 23:45
Сын Тихонова дебютировал в чемпионате России
Сын Тихонова дебютировал в чемпионате России
Агент: из России Рейесом интересовались только "Локо" и "Краснодар"
Официальный представитель защитника сборной Мексики Диего Рейеса Матиас Бунге рассказал о том, что 25-летний игрок вряд ли продолжит карьеру в России.
30 июня завершился срок контракта Рейеса с "Порту", и он стал свободным агентом.
"На следующей неделе узнаем, где Диего будет выступать. Но это вряд ли будет чемпионат России, потому что мы больше не получали предложений от русских клубов. "Краснодар" обращался, "Локомотив" проявлял интерес, но дальше никакого продвижения не было. Рейесом интересуются команды из Англии, Испании, Турции", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
30 июня завершился срок контракта Рейеса с "Порту", и он стал свободным агентом.
"На следующей неделе узнаем, где Диего будет выступать. Но это вряд ли будет чемпионат России, потому что мы больше не получали предложений от русских клубов. "Краснодар" обращался, "Локомотив" проявлял интерес, но дальше никакого продвижения не было. Рейесом интересуются команды из Англии, Испании, Турции", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.