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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Агент: пока мне нечего сказать по поводу Вериссимо и "Зенита"
Официальный представитель защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо Апаресиду Инасиу отказался комментировать ситуацию по сделке с "Зенитом".
"Пока мне нечего сказать по поводу Вериссимо и "Зенита", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
"Зенит" предлагал за трансфер 23-летнего футболиста 9 миллионов евро, "Сантос" хотел получить на 1 миллион больше, не считая выплат третьим сторонам сделки. Также Globoesporte сообщило, что ранее бразильцы отдали в аренду "Сивасспора" другого защитника Давида Браза. Это может помешать "Сантосу" отпустить Вериссимо, чтобы не столкнуться с дефицитом защитников.
"Пока мне нечего сказать по поводу Вериссимо и "Зенита", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".
"Зенит" предлагал за трансфер 23-летнего футболиста 9 миллионов евро, "Сантос" хотел получить на 1 миллион больше, не считая выплат третьим сторонам сделки. Также Globoesporte сообщило, что ранее бразильцы отдали в аренду "Сивасспора" другого защитника Давида Браза. Это может помешать "Сантосу" отпустить Вериссимо, чтобы не столкнуться с дефицитом защитников.
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