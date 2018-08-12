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Агент: пока мне нечего сказать по поводу Вериссимо и "Зенита"

Официальный представитель защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо Апаресиду Инасиу отказался комментировать ситуацию по сделке с "Зенитом".

"Пока мне нечего сказать по поводу Вериссимо и "Зенита", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".

"Зенит" предлагал за трансфер 23-летнего футболиста 9 миллионов евро, "Сантос" хотел получить на 1 миллион больше, не считая выплат третьим сторонам сделки. Также Globoesporte сообщило, что ранее бразильцы отдали в аренду "Сивасспора" другого защитника Давида Браза. Это может помешать "Сантосу" отпустить Вериссимо, чтобы не столкнуться с дефицитом защитников.
Теги: Вериссимо Зенит
Сегодня, 15:35
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№6 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:12) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
Цитата: vermis_64
Да буду только рад!

все вы,вражины,так говорите smirk



Да лан! Это часть игры.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:11) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vermis_64
Да буду только рад!

все вы,вражины,так говорите smirk


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:10) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
vermis_64,
боюсь твоим желаним сбыться не суждено.до весны так точно.


Да буду только рад! smile
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:08) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
vermis_64,
боюсь твоим желаним сбыться не суждено.до весны так точно.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:06) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
когда бомжи вылетят из ле,тогда и перейдет.он же не хочет в еврокубках играть вот и ждет



Вот вы нас и замените в этом прекрасном турнире. А мы за вас порадуемся!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 16:04) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
когда бомжи вылетят из ле,тогда и перейдет.он же не хочет в еврокубках играть вот и ждет


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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