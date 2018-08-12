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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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16:23
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16:04
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12:31
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10:28
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Хулен Лопетеги: Навас и Куртуа - это не проблема, а два фантастических варианта решения проблемы
10:09
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Иньеста забил первый гол в чемпионате Японии с передачи Подольски. И сразу красиво (видео) (5)
09:46
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09:13
Артем Ребров: очки не пахнут (49)
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09:00
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Юрий Дюпин: у "Анжи" иногда на выезде даже обеда нет. Приходится бутерброды с майонезом есть (30)
00:10
Андрей Тихонов: понимали, что не сильнее "Ростова", но можем взять самоотдачей, коллективом и дисциплиной
Андрей Тихонов: понимали, что не сильнее "Ростова", но можем взять самоотдачей, коллективом и дисциплиной
Вчера, 23:51
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Евгений Кафельников: игра "Спартака" - просто отстой! (15)
Вчера, 23:45
Сын Тихонова дебютировал в чемпионате России
Сын Тихонова дебютировал в чемпионате России
"Локомотив" в гостях проиграл "Оренбургу"
В матче 3-го тура чемпионата России "Локомотив" уступил "Оренбургу".
Чемпионат России
3 тур
"Оренбург" – "Локомотив" 1:0
Гол: Чуканов, 90+2
"Оренбург": Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев (Чуканов, 81), Афонин, Маляров (Мишкич, 63), Сутормин, Козлов (Кулишев, 87).
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбусь (Лысов, 46), И. Денисов, Ан. Миранчук (Фарфан, 74), Ал. Миранчук, Крыховяк, Фернандеш, Смолов (Эдер, 76).
Предупреждения: Алексей Миранчук, 17, Чорлука, 22, Лысов, 67, Микич, 80
Чемпионат России
3 тур
"Оренбург" – "Локомотив" 1:0
Гол: Чуканов, 90+2
"Оренбург": Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев (Чуканов, 81), Афонин, Маляров (Мишкич, 63), Сутормин, Козлов (Кулишев, 87).
"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбусь (Лысов, 46), И. Денисов, Ан. Миранчук (Фарфан, 74), Ал. Миранчук, Крыховяк, Фернандеш, Смолов (Эдер, 76).
Предупреждения: Алексей Миранчук, 17, Чорлука, 22, Лысов, 67, Микич, 80
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