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"Локомотив" в гостях проиграл "Оренбургу"

В матче 3-го тура чемпионата России "Локомотив" уступил "Оренбургу".

Чемпионат России

3 тур

"Оренбург" – "Локомотив" 1:0

Гол: Чуканов, 90+2

"Оренбург": Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев (Чуканов, 81), Афонин, Маляров (Мишкич, 63), Сутормин, Козлов (Кулишев, 87).

"Локомотив": Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Рыбусь (Лысов, 46), И. Денисов, Ан. Миранчук (Фарфан, 74), Ал. Миранчук, Крыховяк, Фернандеш, Смолов (Эдер, 76).

Предупреждения: Алексей Миранчук, 17, Чорлука, 22, Лысов, 67, Микич, 80
Теги: Локомотив Оренбург
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№58 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 16:54) #
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Цитата: сеноповал
Зенит , ЦСКА,
ДИНАМО (Киев)
Динамо ( Тбилиси)

Се.Титулы? хде?

Тебе 98 лет( за долговечность)? тогда репект и важуха..Если нет, нахyй иди


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№57 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:52) #
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: tantara
.

Дык я и говорю, что дрезина сыграла дохера матчей))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№56 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 16:49) #
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Цитата: сеноповал

«Зенит»

Цитата: tantara
есть шанс с Великими пободаться за золото
Бодаться с говном в сельском туалете никому не делает чести - команды берут титулы в Еврлпе
Зенит , ЦСКА,
ДИНАМО (Киев)
Динамо ( Тбилиси)

Прррр, животоне...
А ХТО если не Спартак в РПЛ?


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№55 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 16:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tantara
есть шанс с Великими пободаться за золото

Бодаться с говном в сельском туалете никому не делает чести - команды берут титулы в Еврлпе
Зенит , ЦСКА,
ДИНАМО (Киев)
Динамо ( Тбилиси)
ВЫ - ГАВНО историческое опущенное
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№54 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 16:45) #
  • -1
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Цитата: Blessing
Кто выиграл то,

Сережа, радуйся. Чо у вас есть шанс с Великими пободаться за золото

Цитата: СуперШтангист
Согласен, дохера матчей международных сыграли))


Ленинградское , Рязанское шоссе и МКАД 68 км

Цитата: spartach10
ренбург КБ, - всегда был и есть

Так же как и Воронеж

Цитата: hel
Но и Рубин пока не айс.

Че? Завтра помойные еле ноги будут уносить в Казани..
Привет, дохлым ослам..


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№53 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 16:40) #
  • -3
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Болеет за:
«Зенит»
Oxрененно девки пляшут,
По четыре в ряд.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№52 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:39) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nofrills
семин выстреливает 1 раз в 14 лет

СтОит вспомнить, сколько лет из этих четырнадцати он тренировал Локо.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№51 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:34) #
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Болеет за:
«Терек»
Цитата: Lokoflesh
Епать у свинарни и примкнувшего к ним опущенного тролля счастья то.
Да, всё что вы написали здесь, всё правда, на 16.25 Мск.
Радуйтесь, это только ваша заслуга.
Из-за проигрыша не стыдно, команда может быть перегружена, может быть не сыграна, не хватает креатива, но других игроков пока нету, надо этими играть.

Согласен, дохера матчей международных сыграли))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№50 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 16:30) #
  • -2
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online

Цитата: сынок
ЛЧ будет веселой
акинфея только жалко после ЧМ

не надоело пустышку тянуть лучше расскажи сколько вы играли в л ч и чего добились там скажем за последние10 лет конюшня хотя и давно мертвая а почаще вас там бывает хотя и с нулевым результатом так чем вы лучше или былые заслуги и титулы покоя не дают stuck_out_tongue_winking_eye ну вот опять минусы отпишитесь может я придумал или ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ smirk
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№49 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 16:29) #
  • -1
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Цитата: Blessing
Кто выиграл то, Оренбург или свиньи, вся ветка изошлась от поросячьего визга? Представители славной Газпром добычи, гоните вы всю эту свинкуетень нахер, примазались тут к победе великого Оренбурга, гномы.

Саша, ты чего разволновался-то?))
Оренбург КБ, - всегда был и есть


--------------------
ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№48 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:28) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Епать у свинарни и примкнувшего к ним опущенного тролля счастья то.
Да, всё что вы написали здесь, всё правда, на 16.25 Мск.
Радуйтесь, это только ваша заслуга.
Из-за проигрыша не стыдно, команда может быть перегружена, может быть не сыграна, не хватает креатива, но других игроков пока нету, надо этими играть.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№47 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:25) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Кто выиграл то, Оренбург или свиньи, вся ветка изошлась от поросячьего визга? Представители славной Газпром добычи, гоните вы всю эту свинкуетень нахер, примазались тут к победе великого Оренбурга, гномы. angry


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№46 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:25) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Там внизу идёт нешуточная борьба за 12-13 места,между конями и лохомотами,интересно кто выше?А не ошибся,ещё Тула может их обойти.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№45 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:24) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
У Локо похмелье после праздника ...мясные в том году такие-же были smile Кто Молодец? Оренбург Молодец! Ведь есть отличие вчерашнего Анжи и Оренбурга, там и там игра от обороны!
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№44 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 16:23) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: nofrills
семин выстреливает 1 раз в 14 лет

так все понемногу постреливают и конюшня и Рубин и даже Алания да и Спартак раз в 15 лет торопиться не надо все только начи wink нается минусы то за что не так что так отпишитесь величайшие если есть что отписать worried
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№43 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 16:23) #
  • +3
  •  (5)
online

что творится что творится ...
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№42 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:22) #
  • +1
  •  (3)

smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№41 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 16:22) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Терек»
Дрезинщики, как там Смолов, Крыховяк и Хеведес?)) Сильно помогли ЧЯмпионы против нищего "Оренбурга"?))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№40 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 16:21) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ЛЧ будет веселой
акинфея только жалко после ЧМ
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№39 Написал: xxd (Сегодня, 16:21) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
цска 2 очка..локомотив 2 очка
если нет никакой разницы..зачем локо покупал новых игроков..))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№38 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 16:19) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо» М
зато денег на смолова наскребли
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№37 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 16:18) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Lokoflesh

За свои слова надо отвечать,ну и где же вы?Стыдно видать ему стало,понял что не прав был,ахах.

больше всех счастлив владелец краснодара что избавился от смолова
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
№36 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 16:18) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Lokoflesh

Ну и?
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№35 Написал: Radomir Krasnodar (Сегодня, 16:16) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Короче, пока верхушка просыпается, низы жмут на педали. joy stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 1.04.2014 [жалоба]
№34 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 16:15) #
  • +3
  •  (3)
online

Ну ладно мы, тут понятно всё. А эти-то что?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№33 Написал: Бриг (Сегодня, 16:14) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Локомотив , видимо еще под парами, пассажиры еще с местами не определись..Кондуктор не у всех билеты проверил...Федотовский Оренбург, получше смотрится, чем Оренбург Евдокимова..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№32 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 16:13) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
с 15 апреля забит был 1 мяч за девять матчей-))
Президент в очках ты где??? smile



Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№31 Написал: JaapStam JaapStam (Сегодня, 16:11) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
К ЛЧ готовятся, на пару с конями )
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
№30 Написал: Antip7 (Сегодня, 16:11) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Sharik.SM
Antip7,
Ты какой матч смотрел?

оба
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№29 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 16:09) #
  • +1
  •  (1)

Antip7,
Ты какой матч смотрел?
Регистрация: 27.01.2009 [жалоба]
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