Чуканов забивает бывшему клубу, Смолов - нет. Оценки за "Оренбург" - "Локомотив"

«Оренбург»

Ура! А, блин, он не за нас( pic.twitter.com/tJXD0mlIeY — Руслан Абушкин (@abushkin) August 12, 2018

«Локомотив»

«Оренбург» продолжает удивлять победами, а «Локомотив» — отсутствием голов. Не помогает даже лучший бомбардир последних чемпионатов.оценивает действия участников жаркой встречи в Ростошах.Вторая подряд блестящая встреча от Евгения: он по-настоящему спас команду на первых минутах, невероятным образом отразив удар Алексея Миранчука. В эпизоде с попаданием в штангу Смолова говорить надо не только о штанге и о везении, ведь до мяча Фролов, как можно было заметить на одном из повторов, дотянулся! Пятёрку Фролов не получил только потому что несложные удары он исключительно отбивал, обрекая свою команду на стандарт.Латерали «Оренбурга» справились с обязанностями в обороне, а в атаке феерили с переменным успехом. Терехов провёл очень сильный первый тайм и создавал моменты для Козлова, а Сутормин реально стал главным игроком «Оренбурга» в атаке после перерыва. Проведи он чуть заметнее первую половину, стал бы лучшим полевым в своей команде.В Самаре «Оренбург» потерял капитана Андреева, но не потерял в надёжности обороны. Мелкие ошибки совершала вся троица, моменты у «Локомотива» порой возникали, но в целом защитники хозяев сыграли надёжно и заслужили похвалы.Не подумайте, что я не различаю двух похожих опорников «Оренбурга», да и вообще игроков «Оренбурга», потому ставлю всем одинаковые оценки. Но у Владимира Федотова на поле сегодня действительно была команда, в которой каждый приносил свою пользу. Не сказать, что кто-то сыграл безошибочно, выдающимся образом, но каждый выполнил своё задание и помог.Здесь я всеми силами пытался провести наконец градацию, но всё равно не получилось. Сергей в начале матча был главным вездесущим мотором команды, а Никита запомнился пасом Козлову на гол из офсайда и уничтожением Чорлуки возле углового флажка в первом тайме.Андрей мог продолжить голевую серию уже в начале встречи, но почему-то пропустил мимо ног удобную передачу Терехова. Забил Козлов лишь из офсайда. Нападающий рвал-метал в начале, но очень быстро сник и устал — после 20-й минуты мы почти не видели его в игре.Словенский новичок работал вместе со всеми, но толком не помог атаке, а вот Кулиев с партнёром по имени Андреа, поигравшим за молодёжку «Локомотива», не просто помогли, а принесли своей команде победу. Именно Чуканов сделал тот самый заброс на Артёма, а потом подключился для решающего удара.Вряд ли гол Чуканова можно называть вратарским, но поскольку другой серьёзной работы у Гильерме не было, поставить голкиперу «Локомотива» выше тройки не получается.Крайние защитники были слабым местом «Локомотива». В первом тайме Игнатьев ничего не мог поделать с Тереховым и Бреевым, которые творили на его фланге более-менее всё. После перерыва Влад не компенсировал это пользой в атаке. Рыбус до замены был совсем не заметен, а сменивший его Лысов запомнился главным образом карточкой, полученной после пропуска мяча «в домик» — Сутормин разобрался играючи.Козлов на первых минутах не зря выбрал своим оппонентом именно хорвата и постоянно от него убегал. Чуть позже Ведран элементарно не смог поставить корпус и сопроводить мяч на угловой, поэтому Малярова пришлось уже лёжа обхватывать за живот. В голе Чорлука тоже более виноват, чем проведший нормальный матч Кверквелия.В первом тайме поляк был вообще не заметен, хотя другие со мной по этому поводу спорили. Во втором Гжегож сделал несколько важных хороших передач вперёд, но и парочку потерь совершил. Денисов сегодня неожиданно обнаружил в себе мастера длинных переводов, но помочь команде забить опорники не смогли, а от контратак не обезопасили.Антон уже на первых минутах выкатил мяч на голевую позицию брату, но тот не смог пробить Фролова. Миранчуки смотрелись бодрее, чем в предыдущих матчах, но Антон был более быстр, энергичен и остёр. Мануэл разочаровал: считанное количество хороших передач за игру, отсутствие фирменных дальних ударов. «Засуха» «Локо» — прямое следствие его хандры.Не дотянись до мяча Фролов, отскочи мяч от штанги в ворота, Фёдор получил бы другую оценку. Но забить он не смог, а большую часть встречи провёл в тени. Но не в той, в которую прячешься от 32-градусной оренбургской жары. Фёдор либо сам глупил, пропуская мячи мимо ног, либо торопился и оказывался в офсайде, либо снова не мог найти свой бомбардирский удар. Дебют не удался.Джефф забил незасчитанный гол, но до него можно было и не вспомнить, что перуанец находится на поле. Эдер напротив сразу же стал цепляться за мячи, выиграл много борьбы, но не делать же его лучшим игроком в составе «Локо»?