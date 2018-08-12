Олег Иванов забил "Арсеналу", который в прошлом сезоне со скандалом победил из-за его травмы

В матче прошлого сезона между "Арсеналом" и "Ахматом" нулевая ничья сохранялась до компенсированного времени, по ходу которого полузащитник "Ахмата" Олег Иванов получил удар от своего партнёра, остановился вблизи своей штрафной и начал сигнализировать о своём повреждении. Однако защитник "Арсенала" Кирилл Комбаров воспользовался ситуацией, отобрал мяч у травмированного Иванова и начал атаку, завершившуюся голом туляков. "Арсенал" победил 1:0.А на 39-й минуте сегодняшнего матча между "Арсеналом" и "Ахматом" Олег Иванов забил мяч в ворота туляков и вывел свою команду вперед - 1:0. Через несколько минут после этого "Арсенал" ещё и остался в меньшинстве - две жёлтые карточки получил Кантемир Берхамов, причём первую - за фол на Иванове.