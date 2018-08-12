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Олег Иванов забил "Арсеналу", который в прошлом сезоне со скандалом победил из-за его травмы

В матче прошлого сезона между "Арсеналом" и "Ахматом" нулевая ничья сохранялась до компенсированного времени, по ходу которого полузащитник "Ахмата" Олег Иванов получил удар от своего партнёра, остановился вблизи своей штрафной и начал сигнализировать о своём повреждении. Однако защитник "Арсенала" Кирилл Комбаров воспользовался ситуацией, отобрал мяч у травмированного Иванова и начал атаку, завершившуюся голом туляков. "Арсенал" победил 1:0.

А на 39-й минуте сегодняшнего матча между "Арсеналом" и "Ахматом" Олег Иванов забил мяч в ворота туляков и вывел свою команду вперед - 1:0. Через несколько минут после этого "Арсенал" ещё и остался в меньшинстве - две жёлтые карточки получил Кантемир Берхамов, причём первую - за фол на Иванове.
Теги: Иванов Ахмат Арсенал
Сегодня, 17:19
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№3 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 17:55) #
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Цитата: Charodei
Что за даун сочинил, такой заголовок? joy

Ну чо, петух..Как твой клуб smile ?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 17:53) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Что за даун сочинил, такой заголовок? joy
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№1 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 17:47) #
  • +1
  •  (1)

заголовки ,которые мы заслужили ...омг
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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