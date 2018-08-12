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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Юрий Сёмин: всё, что мы забили, у нас утащили. Мне кажется, гол был чистый
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции после поражения от «Оренбурга» (0:1) в матче 3-го тура РПЛ возмутился отменой гола Джефферсона Фарфана из-за офсайда.
«Наверное, чтобы выйти на новый уровень, нужно пройти определенные трудности. Сложности у нас сегодня есть. Наверное, не хватило где-то удачи. По сегодняшней игре к игрокам по работе — все что касалось до штрафной площади — никаких вопросов не может быть. Единственный полумомент, который завершился голом — это ничего страшного. Движемся дальше. Игроки набирают форму. Этот матч, который мы проиграли, на мой взгляд, сыграли лучше, чем два предыдущих.
Бывают такие периоды, когда все не идет, ничего не залетает. Но думаю, мы чистый гол опять забили. Все, что мы забиваем, у нас утащили. Мне кажется, там было чисто», — передает слова Семина Sport24.ru.
«Наверное, чтобы выйти на новый уровень, нужно пройти определенные трудности. Сложности у нас сегодня есть. Наверное, не хватило где-то удачи. По сегодняшней игре к игрокам по работе — все что касалось до штрафной площади — никаких вопросов не может быть. Единственный полумомент, который завершился голом — это ничего страшного. Движемся дальше. Игроки набирают форму. Этот матч, который мы проиграли, на мой взгляд, сыграли лучше, чем два предыдущих.
Бывают такие периоды, когда все не идет, ничего не залетает. Но думаю, мы чистый гол опять забили. Все, что мы забиваем, у нас утащили. Мне кажется, там было чисто», — передает слова Семина Sport24.ru.
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