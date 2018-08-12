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Юрий Сёмин: всё, что мы забили, у нас утащили. Мне кажется, гол был чистый

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции после поражения от «Оренбурга» (0:1) в матче 3-го тура РПЛ возмутился отменой гола Джефферсона Фарфана из-за офсайда.

«Наверное, чтобы выйти на новый уровень, нужно пройти определенные трудности. Сложности у нас сегодня есть. Наверное, не хватило где-то удачи. По сегодняшней игре к игрокам по работе — все что касалось до штрафной площади — никаких вопросов не может быть. Единственный полумомент, который завершился голом — это ничего страшного. Движемся дальше. Игроки набирают форму. Этот матч, который мы проиграли, на мой взгляд, сыграли лучше, чем два предыдущих.

Бывают такие периоды, когда все не идет, ничего не залетает. Но думаю, мы чистый гол опять забили. Все, что мы забиваем, у нас утащили. Мне кажется, там было чисто», — передает слова Семина Sport24.ru.
Теги: Семин Локомотив Оренбург
Сегодня, 17:27
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11
(3)
№11 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 18:59) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
крестись если кажется
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№10 Написал: AnK. (Сегодня, 18:07) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
В своё время костерили Луческу. А тут свой нытик вынырнул.
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№9 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 18:07) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Lokoflesh
tantara,
ты по жизни опущенный, мне твое мнение плюнуть и растереть.
Вот из-за таких мразей с вами только тролли и общаются.

Громко так..
На хлеб то хватает на жизнь, девочка?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:05) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
tantara,
ты по жизни опущенный, мне твое мнение плюнуть и растереть.
Вот из-за таких мразей с вами только тролли и общаются.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 17:53) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
Цитата: Lokoflesh
Если отмненный из-за офсайда гол снова признают правильным, то это конечно будет нехилый камень в огород суд. корпуса. Особенно с учетом помощи Цска и Спартаку.


А что, красные карточки в матче Спартак - Анжи уже признали неправильными?

когечно.иксперты решили что судья был куплен,карточки левые.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 17:51) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Если отмненный из-за офсайда гол снова признают правильным, то это конечно будет нехилый камень в огород суд. корпуса. Особенно с учетом помощи Цска и Спартаку.


А что, красные карточки в матче Спартак - Анжи уже признали неправильными?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 17:50) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Юра, о чем ты? Там чистый офсайд..... За три игры 2 полумомента.....- вот о чем думать надо....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№4 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 17:47) #
  • 0
  •  (10)

Цитата: Lokoflesh
Если отмненный из-за офсайда гол снова признают правильным, то это конечно будет нехилый камень в огород суд. корпуса. Особенно с учетом помощи Цска и Спартаку.


Но, до того что и кто что-то признает, вам пробку мясную держать в глотке и дышать носом что бы не сдохнуть


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:45) #
  • -10
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Если отмненный из-за офсайда гол снова признают правильным, то это конечно будет нехилый камень в огород суд. корпуса. Особенно с учетом помощи Цска и Спартаку.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 17:43) #
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Бывалый
Такое ощущение, что Семин пытается захватить звание Главный нытик среди тренеров...

Не помню фамилию говнюка, который тренерует свиней, но у вас впереди большой унитаз ))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 17:39) #
  • +6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Такое ощущение, что Семин пытается захватить звание Главный нытик среди тренеров... Что-то постоянно вставляет просудейство и отсутствие претензий к своим игрокам...
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
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