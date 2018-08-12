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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Юрий Сёмин: сегодня всего 2 матча, зачем начинать игру так рано в жару? Но реакции всё равно не будет
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин после поражения от "Оренбурга" остался недоволен временем начала матча, а также прокомментировал дебют Фёдора Смолова.
- Правильно ли начинать матчи днем и в такую погоду?
- Сегодня в чемпионате два матча. Зачем мучить футболистов, когда можно начать в восемь вечера. Но что об этом говорить, реакции все равно нет.
- Как оцените дебют Смолова?
- Он хорошо тренировался и неплохо сыграл. Но главный критерий для нападающего - это голы. Он не забил. Мы пытались усиливать атаку за счет Эдера и Фарфана. Не получилось, - цитирует Сёмина пресс-служба "Локомотива".
- Правильно ли начинать матчи днем и в такую погоду?
- Сегодня в чемпионате два матча. Зачем мучить футболистов, когда можно начать в восемь вечера. Но что об этом говорить, реакции все равно нет.
- Как оцените дебют Смолова?
- Он хорошо тренировался и неплохо сыграл. Но главный критерий для нападающего - это голы. Он не забил. Мы пытались усиливать атаку за счет Эдера и Фарфана. Не получилось, - цитирует Сёмина пресс-служба "Локомотива".
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