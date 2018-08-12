Новости партнеров

Юрий Сёмин: сегодня всего 2 матча, зачем начинать игру так рано в жару? Но реакции всё равно не будет

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин после поражения от "Оренбурга" остался недоволен временем начала матча, а также прокомментировал дебют Фёдора Смолова.

- Правильно ли начинать матчи днем и в такую погоду?

- Сегодня в чемпионате два матча. Зачем мучить футболистов, когда можно начать в восемь вечера. Но что об этом говорить, реакции все равно нет.

- Как оцените дебют Смолова?

- Он хорошо тренировался и неплохо сыграл. Но главный критерий для нападающего - это голы. Он не забил. Мы пытались усиливать атаку за счет Эдера и Фарфана. Не получилось, - цитирует Сёмина пресс-служба "Локомотива".
Теги: Семин Локомотив Смолов Оренбург
Сегодня, 18:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:26) #
  • +1
  •  (3)

Можно и в 10 утра начать - намного полезнее будет. Посмотрел кота в мешке,зато вечер освободится.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Fen (Сегодня, 18:11) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Представители Локо постоянно задают правильные, понятные вопросы. Но либо поздно, либо совсем постфактум. Мб уже назначат кого-нибудь мониторить графики матчей?
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 18:09) #
  • -6
  •  (8)

Давай на пенсию, алкаш..Хватит. Дай дорогу молодым..


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.