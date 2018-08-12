Илья Геркус: чёрная полоса "Локомотива" скоро закончится

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение своей команды от «Оренбурга».«Всегда обидно пропускать на последних минутах. Тем более обидно, не реализовав до этого свои моменты. Будем считать, что это чёрная полоса, которая скоро закончится. Не сомневаюсь», - написал специалист на своей странице в «Инстаграме».