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Илья Геркус: чёрная полоса "Локомотива" скоро закончится

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение своей команды от «Оренбурга».

«Всегда обидно пропускать на последних минутах. Тем более обидно, не реализовав до этого свои моменты. Будем считать, что это чёрная полоса, которая скоро закончится. Не сомневаюсь», - написал специалист на своей странице в «Инстаграме».
Теги: Локомотив Геркус
Сегодня, 18:15
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(2)
№7 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 19:01) #
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  •  (1)
online

Согласен,начнется просто серая ..
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Сегодня, 18:56) #
  • 0
  •  (2)
online

А что переживать Илье Геркусу,он опасается в нашем чемпионате только Цска,стоят рядом,что переживать.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№5 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 18:55) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Динамо» М
если сто раз повторить "халва" слаще не станет
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
№4 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 18:42) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: sheluch
Цитата: Батька
Вы половину игр в том году на последних секундах вырвали . ..

Вот именно - долги пора возвращать...

По ходу дела это так.. И не только мы.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№3 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 18:32) #
  • 0
  •  (4)

ага к 27 туру если только


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№2 Написал: sheluch Кёниград (Сегодня, 18:30) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Вы половину игр в том году на последних секундах вырвали . ..

Вот именно - долги пора возвращать...
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 18:20) #
  • +5
  •  (7)

Вы половину игр в том году на последних секундах вырвали . ..
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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