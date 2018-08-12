Тульский "Арсенал" в меньшинстве одержал волевую победу над "Ахматом"

В Туле завершился очередной матч 3-го тура чемпионата России, в котором местный "Арсенал" одержал волевую победу над "Ахматом" со счетом 3:1.Чемпионат России3 турГолы: Джорджевич, 54, Бакаев, 58, Лесовой, 90+4 - Иванов, 40Левашов, Беляев, Хагуш, Григалава, Кирилл Комбаров, Горбатенко, Чаушич, Берхамов, Бакаев (Кангва, 67), Ткачёв (Костадинов, 78), Джорджевич (Лесовой, 87)Городов, Мохаммади, Семёнов, Анхель, Уциев, Роши, Швец, Бериша (Митришев, 70), Иванов (Исмаэл, 77), Думбия, Балай (Мбенг, 60)Роши, 23, Берхамов, 40, Балай, 45, Уциев, 45, Швец, 57, Бериша, 64Берхамов, 44