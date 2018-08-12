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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Тульский "Арсенал" в меньшинстве одержал волевую победу над "Ахматом"
В Туле завершился очередной матч 3-го тура чемпионата России, в котором местный "Арсенал" одержал волевую победу над "Ахматом" со счетом 3:1.
Чемпионат России
3 тур
"Арсенал" – "Ахмат" 3:1
Голы: Джорджевич, 54, Бакаев, 58, Лесовой, 90+4 - Иванов, 40
"Арсенал": Левашов, Беляев, Хагуш, Григалава, Кирилл Комбаров, Горбатенко, Чаушич, Берхамов, Бакаев (Кангва, 67), Ткачёв (Костадинов, 78), Джорджевич (Лесовой, 87)
"Ахмат": Городов, Мохаммади, Семёнов, Анхель, Уциев, Роши, Швец, Бериша (Митришев, 70), Иванов (Исмаэл, 77), Думбия, Балай (Мбенг, 60)
Предупреждения: Роши, 23, Берхамов, 40, Балай, 45, Уциев, 45, Швец, 57, Бериша, 64
Удаления: Берхамов, 44
Чемпионат России
3 тур
"Арсенал" – "Ахмат" 3:1
Голы: Джорджевич, 54, Бакаев, 58, Лесовой, 90+4 - Иванов, 40
"Арсенал": Левашов, Беляев, Хагуш, Григалава, Кирилл Комбаров, Горбатенко, Чаушич, Берхамов, Бакаев (Кангва, 67), Ткачёв (Костадинов, 78), Джорджевич (Лесовой, 87)
"Ахмат": Городов, Мохаммади, Семёнов, Анхель, Уциев, Роши, Швец, Бериша (Митришев, 70), Иванов (Исмаэл, 77), Думбия, Балай (Мбенг, 60)
Предупреждения: Роши, 23, Берхамов, 40, Балай, 45, Уциев, 45, Швец, 57, Бериша, 64
Удаления: Берхамов, 44
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