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Тульский "Арсенал" в меньшинстве одержал волевую победу над "Ахматом"

В Туле завершился очередной матч 3-го тура чемпионата России, в котором местный "Арсенал" одержал волевую победу над "Ахматом" со счетом 3:1.

Чемпионат России

3 тур

"Арсенал" – "Ахмат" 3:1

Голы: Джорджевич, 54, Бакаев, 58, Лесовой, 90+4 - Иванов, 40

"Арсенал": Левашов, Беляев, Хагуш, Григалава, Кирилл Комбаров, Горбатенко, Чаушич, Берхамов, Бакаев (Кангва, 67), Ткачёв (Костадинов, 78), Джорджевич (Лесовой, 87)

"Ахмат": Городов, Мохаммади, Семёнов, Анхель, Уциев, Роши, Швец, Бериша (Митришев, 70), Иванов (Исмаэл, 77), Думбия, Балай (Мбенг, 60)

Предупреждения: Роши, 23, Берхамов, 40, Балай, 45, Уциев, 45, Швец, 57, Бериша, 64

Удаления: Берхамов, 44
Теги: Арсенал Тула Ахмат
Сегодня, 18:23
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(4)
№16 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 19:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и ну... Это что такое было?.. bowtie
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№15 Написал: coban сегодня (Сегодня, 18:59) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А чё не так то,отморозки? Это вы Довлатову минуса лепите?)))


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№14 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 18:43) #
  • +2
  •  (4)

Браво!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№13 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 18:42) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tantara
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .

а что не дописал то? правильнее будет
Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА с спартагом на гавноткрытии арене


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
№12 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 18:41) #
  • +2
  •  (2)
online

Арсенал с уверенной победой!
Абсолютно заслуженно!Весь матч выдержали
свой игровой рисунок,у Кононова,конечно,
есть характерный тренерский почерк.
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№11 Написал: panin Красноярск (Сегодня, 18:39) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кот КБ Матроскин
Эти Два говна точно в едалях не будут

хаха,говно у нас в чемпионате одно, это спартагавно bowtie


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Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
№10 Написал: coban сегодня (Сегодня, 18:36) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
-К-А-К-Е-М! АБАНАМАТ!..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№9 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 18:35) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: Кот КБ Матроскин
13. ЦСКА 3 0 2 1 1-2 2
14. Локомотив 3 0 2 1 0-1 2

Эти Два говна точно в едалях не будут


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№8 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:33) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
13. ЦСКА 3 0 2 1 1-2 2
14. Локомотив 3 0 2 1 0-1 2
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 18:33) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: SPV
А где в таблице теперь цска?

в анусе таблицы


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№6 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 18:32) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
А где в таблице теперь цска?
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№5 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 18:31) #
  • +2
  •  (4)
online

Заметил у Арсенала хорошее мышление, инициативу и технику обращения с мячом. Молодцы, не отступили.
По началу думал, что Кононов ничего не даст команде. Но он ничего не сломал. Думаю даже добавил. Этого самого мышления.
Не пожалел, что смотрел матч.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:31) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бриг
Арсенал в меньшинстве,расстрелял Ахмат.Причем два мяча из трёх забили игроки, не нужные Зениту...

А третий - арендованный у Спартака.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 18:29) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Арсенал в меньшинстве,расстрелял Ахмат.Причем два мяча из трёх забили игроки, не нужные Зениту...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 18:29) #
  • +3
  •  (3)
online

Один город -одна команда! Спасибо, АРСЕНАЛ! С победой Оружейная Столица!
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 18:26) #
  • +3
  •  (5)
online

удивительный результат,Тулу можно поздравить с заслуженной победой.
Ахмат был неузнаваем.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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