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Голкипер "Оренбурга": меня что, просто так что-ли поставили в ворота?

Голкипер "Оренбурга" Евгений Фролов прокомментировал победу над "Локомотивом" (1:0).

- Удар Миранчука на 5 минуте? Меня что, просто так что-ли поставили в ворота? Нет. Надо выручать команду в самый нужный момент. Для этого я на поле играю. Я видел сброс, а момент удара и сам удар не видел. В самый последний момент мяч вылетел, но успел среагировать. Самое главное, что успел правильно отбить на нашего защитника. Но это уже опыт, многие годы тренировок. Все нормально.

Опасались ли "Локомотива"? Мы уважаем соперника, но отталкиваемся от своей игры, от себя. Мы играли в свою игру, как умели, как могли. Ждали своего шанса – и вот шанс предоставился на последних минутах, - передает слова вратаря официальный сайт клуба.
Теги: Оренбург Локомотив
Сегодня, 19:12
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№1 Написал: pivo69 Германия (Сегодня, 19:21) #
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Ну,в общем,ДА,так это и выглядело со
стороны:-всю игру жались к своим воротам,
а потом БАЦ и повезло...но представлять
это,как "мы играли в свою игру"-это слишком...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
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