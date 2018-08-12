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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Абель Эрнандес: одно очко с "Енисеем" можно признать неплохим результатом
Форвард ЦСКА Абель Эрнандес поделился впечатлениями после забитого гола в ворота «Енисея» (1:1).
«Я очень рад, что открыл счет голам за ЦСКА. Вместе с тем, мне сейчас немного грустно, ведь мы не выиграли этот матч, хотя ехали в Тюмень за победой.
Думаю, ничья справедливый результат. Соперник тоже провел очень хороший матч. Плюс к этому мы достаточно рано остались в десятером. Когда играешь в меньшинстве, это осложняет выполнение установки. Так что одно очко, добытое с «Енисеем», можно признать неплохим результатом.
При пенальти я не волновался, был достаточно спокоен. Был уверен в своих силах и, слава богу, сделал все как надо», - цитирует футболиста пресс-служба клуба.
«Я очень рад, что открыл счет голам за ЦСКА. Вместе с тем, мне сейчас немного грустно, ведь мы не выиграли этот матч, хотя ехали в Тюмень за победой.
Думаю, ничья справедливый результат. Соперник тоже провел очень хороший матч. Плюс к этому мы достаточно рано остались в десятером. Когда играешь в меньшинстве, это осложняет выполнение установки. Так что одно очко, добытое с «Енисеем», можно признать неплохим результатом.
При пенальти я не волновался, был достаточно спокоен. Был уверен в своих силах и, слава богу, сделал все как надо», - цитирует футболиста пресс-служба клуба.
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