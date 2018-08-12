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Глава департамента судейства: обе красные карточки "Анжи" показаны верно

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров уверен, что арбитр матча 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Анжи» (1:0) принял правильные решения, удалив с поля двух игроков махачкалинского клуба.

«Я понимаю, что в «Анжи» непростая ситуация, все напряжены. Но для нас, арбитров, это не имеет никакого значения. Мы руководствуемся правилами игры. Были сказаны слова — дескать, они бы и третьего удалили. На 93-й минуте была, так скажем, пограничная ситуация: игрок «Анжи» Гапон достаточно грубо подкатился на бровке под игрока «Спартака», и его от удаления спасло только то, что перед этим действием он поскользнулся. Скажем так, это была жёлтая карточка с розовым отливом.

49-я минута. В футбол так не играют. Игрок «Анжи» в агрессивной форме двумя ногами вперёд пошёл на соперника. Просто счастье, что он не нанёс травму. Если бы нога была чуть повыше, он мог бы выгнуть колено в другую сторону. Поэтому наказание в виде красной карточки абсолютно справедливое.

Белоруков уже имел жёлтую карточку и рисковал, в убойной зоне срывая перспективную атаку. В моём понимании, это железобетонная жёлтая карточка, потому что игрок, уже имея жёлтую, фолит в убойной зоне, срывая опасную атаку. Никакого другого наказания в такой ситуации быть не может. Мы и на сборах такие моменты показывали, и уже в ходе чемпионата акцентировали на этом внимание. То есть это жёлтая карточка», — цитирует Егорова Чемпионат со ссылкой на эфир программы «Матч ТВ» «После футбола».
Теги: Спартак Анжи Егоров
Сегодня, 21:05
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26
(7)
№26 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 22:41) #
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Болеет за:
«Динамо» М
Кто бы сомневался. Теорию с непонятными терминами подвёл. Что-то новенькое- "убойная зона". Это как рассчитано? У Погреба со Смоловым- это 15см, у Роналду- 30м.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
№25 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 22:35) #
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Aseev Valeri,

Что-то не пахнет от тебя сливками, а прёт то ли бомжатиной не промытой, то ли ослиной мочой. ))
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№24 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 22:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
глава департамента - тухлая свинья...

Подражает президенту )))))))))))))))))))))))))
Но кишка тонка - замочит пару сотен людей по подлому - будет президентом )))))))))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№23 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 21:58) #
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  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это и так всем было понятно
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№22 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:55) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Опять своих выгораживают, блин, никакой самокритики.

глава департамента - тухлая свинья...хрюкает confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№21 Написал: Aseev Valeri Aseev Valeri (Сегодня, 21:54) #
  • -9
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Болеет за:
«Реал»
Что мне не нравится в свиньях, так это их красные пятачки. Когда эти животные начинают водить жалом и поднимают визг-зрелище отвратительное...Главное у этих скотин всегда виноват кто-то,только не они...Быть свиньей для человека не просто, это извращение души!
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№20 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 21:48) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Lokoflesh,
Как вы в лч играть собираетесь? Я без пoдъeбoв. Спартак уделал хачей по делу, хренли спорить, статистику глянь. Вы всрали какому-то говну без шансов...
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
№19 Написал: anonymous (Сегодня, 21:45) #
  • -4
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так ему то и занесли, что он ещё скажет?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№18 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:43) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сеноповал
Цитата: Frankenstein
На то они и вонючки чтобы вонять

СПАРТАКОВЦЫ ПО ЖИЗНИ

Мало вас бульбаши учили))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№17 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:38) #
  • -7
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Болеет за:
«Локомотив»
В моём понимании, это железобетонная жёлтая карточка, потому что игрок, уже имея жёлтую, фолит в убойной зоне, срывая опасную атаку.

Да хватит свистеть, какая убойная зона, там до штрафной было метров пять и в штрафной еще несколько игроков.
Претензия не в том, что Анжи дали карточки, а то что спартачам не давали.
Вот что вспомнил, срывает спартаковец атаку Анжи по правому краю, Левников показывает - играйте. Все же видели, нарушение - штрафной в сторону Спартака.
Стык, тоже вроде на правом краю Анжи, идут жестко в борьбу два игрока соперничающих команд. Кому дают желтую, правильно, игроку Анжи Чайковскому.
Еще был момент, игрок Спартака бьет сзади по ноге игрока Анжи и, а нифига. Левников снова не видит нарушения.
Вот так вот лишний раз желтую не дать, не назначить штрафной, и игроки соперника выходят из себя и тут уж Левников во всей красе, за незначительное нарушение - вторая желтая.
Вот в квалифае ЛЧ видно, что у Спартака не хватает физики, а в ЧР хватает но в игре 11 на 9ть.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№16 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 21:38) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
На то они и вонючки чтобы вонять

СПАРТАКОВЦЫ ПО ЖИЗНИ
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№15 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 21:35) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Засудили хачей, 100 пудофф. 30 ударов, 9 в створ против 0 ноля! Ептыть, как так?!
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
№14 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:30) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Aurum
Цитата: Frankenstein
Бомжекони негодуе,а сколько вчера желчи было...

А сколько ещё завтра будет!

На то они и вонючки чтобы вонять
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№13 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 21:25) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: Frankenstein
Бомжекони негодуе,а сколько вчера желчи было...

А сколько ещё завтра будет!
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№12 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 21:23) #
  • +3
  •  (11)
online

Цитата: Kolpino2
: свисток был в одну сторону

А куда он должен был быть , если 80/20 по владению мячом?
Кто тебе ферзь в анус засунул? или ты без королевы долбишься?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№11 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:21) #
  • -5
  •  (11)
online

Цитата: Викторис
ам понял что написал

Разъясняю: свисток был в одну сторону. Ну а Левников, похоже, ваш карманный судья.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:20) #
  • -7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Зенит»
Опять своих выгораживают, блин, никакой самокритики.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№9 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 21:20) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Реал»
Никто, кто в адеквате и смотрел матч, с этим и не спорил) Как и адекватные болелы ЦСКА не спорят, что на Марио не было пеналя)
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
№8 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 21:16) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Так это и так было понятно
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№7 Написал: Викторис (Сегодня, 21:16) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Так претензии тут не сколько к красным Анжи, а сколько к тому, что поросята сами пинались, как заправские ослы, а реакции со стороны Левникова почти никакой не было.

а сам понял что написал
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:16) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Президента Анжи к ответу - за повторное публичное оскорбление судей отстранить от занимаемой должности!
А там и деньги Анжи найдутся!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№5 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:13) #
  • -8
  •  (14)
online

Так претензии тут не сколько к красным Анжи, а сколько к тому, что поросята сами пинались, как заправские ослы, а реакции со стороны Левникова почти никакой не было.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 21:10) #
  • 0
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бомжекони негодуе,а сколько вчера желчи было...
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 21:08) #
  • +1
  •  (9)
online

Цитата: К.А.
врет!бомжеишаки и один лохомот подтвердят.

Швали полно mask stuck_out_tongue_winking_eye joy


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№2 Написал: Викторис (Сегодня, 21:08) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Умойтесь все
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:07) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
врет!бомжеишаки и один лохомот подтвердят.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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