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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Глава департамента судейства: обе красные карточки "Анжи" показаны верно
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров уверен, что арбитр матча 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Анжи» (1:0) принял правильные решения, удалив с поля двух игроков махачкалинского клуба.
«Я понимаю, что в «Анжи» непростая ситуация, все напряжены. Но для нас, арбитров, это не имеет никакого значения. Мы руководствуемся правилами игры. Были сказаны слова — дескать, они бы и третьего удалили. На 93-й минуте была, так скажем, пограничная ситуация: игрок «Анжи» Гапон достаточно грубо подкатился на бровке под игрока «Спартака», и его от удаления спасло только то, что перед этим действием он поскользнулся. Скажем так, это была жёлтая карточка с розовым отливом.
49-я минута. В футбол так не играют. Игрок «Анжи» в агрессивной форме двумя ногами вперёд пошёл на соперника. Просто счастье, что он не нанёс травму. Если бы нога была чуть повыше, он мог бы выгнуть колено в другую сторону. Поэтому наказание в виде красной карточки абсолютно справедливое.
Белоруков уже имел жёлтую карточку и рисковал, в убойной зоне срывая перспективную атаку. В моём понимании, это железобетонная жёлтая карточка, потому что игрок, уже имея жёлтую, фолит в убойной зоне, срывая опасную атаку. Никакого другого наказания в такой ситуации быть не может. Мы и на сборах такие моменты показывали, и уже в ходе чемпионата акцентировали на этом внимание. То есть это жёлтая карточка», — цитирует Егорова Чемпионат со ссылкой на эфир программы «Матч ТВ» «После футбола».
«Я понимаю, что в «Анжи» непростая ситуация, все напряжены. Но для нас, арбитров, это не имеет никакого значения. Мы руководствуемся правилами игры. Были сказаны слова — дескать, они бы и третьего удалили. На 93-й минуте была, так скажем, пограничная ситуация: игрок «Анжи» Гапон достаточно грубо подкатился на бровке под игрока «Спартака», и его от удаления спасло только то, что перед этим действием он поскользнулся. Скажем так, это была жёлтая карточка с розовым отливом.
49-я минута. В футбол так не играют. Игрок «Анжи» в агрессивной форме двумя ногами вперёд пошёл на соперника. Просто счастье, что он не нанёс травму. Если бы нога была чуть повыше, он мог бы выгнуть колено в другую сторону. Поэтому наказание в виде красной карточки абсолютно справедливое.
Белоруков уже имел жёлтую карточку и рисковал, в убойной зоне срывая перспективную атаку. В моём понимании, это железобетонная жёлтая карточка, потому что игрок, уже имея жёлтую, фолит в убойной зоне, срывая опасную атаку. Никакого другого наказания в такой ситуации быть не может. Мы и на сборах такие моменты показывали, и уже в ходе чемпионата акцентировали на этом внимание. То есть это жёлтая карточка», — цитирует Егорова Чемпионат со ссылкой на эфир программы «Матч ТВ» «После футбола».
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