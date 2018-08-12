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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Удалённый за фол на Глушакове нападающий "Анжи" извинился перед Денисом
Нападающий махачкалинского "Анжи" Андрес Понсе заявил РИА Новости, что приносит извинения полузащитнику московского "Спартака" Денису Глушакову за фол, который он совершил в матче чемпионата России по футболу.
"Анжи" в субботу в Москве уступил "Спартаку" со счетом 0:1, а Понсе был удален на 49-й минуте, получив прямую красную карточку за фол на Глушакове.
"Хочу принести самые искренние извинения игроку "Спартака" Денису Глушакову за случившееся вчера в матче. Ни на секунду у меня не было намерения нанести вред сопернику, в этом стыке я только хотел выиграть мяч, а не атаковать его. На поле в пылу борьбы я не сделал этого, а теперь, успокоившись, я приношу свои извинения и заверяю, что ни в коем случае не хотел нанести игроку повреждение", - сказал Понсе.
"Анжи" в субботу в Москве уступил "Спартаку" со счетом 0:1, а Понсе был удален на 49-й минуте, получив прямую красную карточку за фол на Глушакове.
"Хочу принести самые искренние извинения игроку "Спартака" Денису Глушакову за случившееся вчера в матче. Ни на секунду у меня не было намерения нанести вред сопернику, в этом стыке я только хотел выиграть мяч, а не атаковать его. На поле в пылу борьбы я не сделал этого, а теперь, успокоившись, я приношу свои извинения и заверяю, что ни в коем случае не хотел нанести игроку повреждение", - сказал Понсе.
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