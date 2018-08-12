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Удалённый за фол на Глушакове нападающий "Анжи" извинился перед Денисом

Нападающий махачкалинского "Анжи" Андрес Понсе заявил РИА Новости, что приносит извинения полузащитнику московского "Спартака" Денису Глушакову за фол, который он совершил в матче чемпионата России по футболу.

"Анжи" в субботу в Москве уступил "Спартаку" со счетом 0:1, а Понсе был удален на 49-й минуте, получив прямую красную карточку за фол на Глушакове.

"Хочу принести самые искренние извинения игроку "Спартака" Денису Глушакову за случившееся вчера в матче. Ни на секунду у меня не было намерения нанести вред сопернику, в этом стыке я только хотел выиграть мяч, а не атаковать его. На поле в пылу борьбы я не сделал этого, а теперь, успокоившись, я приношу свои извинения и заверяю, что ни в коем случае не хотел нанести игроку повреждение", - сказал Понсе.
Теги: Анжи Спартак Глушаков
Сегодня, 21:53
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(4)
№3 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 22:15) #
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мужик
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: ryzpm999 Сибирь (Сегодня, 22:07) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
По- человечески. Радует, что люди не закончились.. Но если бы сломал Глушака, то звучало бы- как просто звон..
Регистрация: 29.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Викторис (Сегодня, 21:56) #
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  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Мужик
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
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