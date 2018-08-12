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Гришин: ушёл из юрмальского "Спартака", потому что дочке надо в школу, а они тут все на латышском

Бывший тренер молодёжки ЦСКА Александр Гришин рассказал, почему принял решение покинуть пост главного тренера «Спартака» из Юрмалы. К работе в латвийской команде 46-летний Гришин приступил в апреле, а сегодня было объявлено о его уходе.

«Пришлось покинуть клуб, так как дочке надо в школу, а тут все школы на латышском языке. С руководством разговаривали недолго — объяснил им ситуацию. Расторгли контракт по обоюдному согласию. Контракт у меня был до ноября, осталось буквально два месяца до его окончания. Думаю, ребят доведут эти 10 игр в чемпионате.

Мы со «Спартаком» догнали лидеров. Когда я принимал команду, был большой отрыв, а сейчас до второго места всего два очка. Прошли отрезок на твёрдую четверку. Ребята большие молодцы, никаких претензий к ним нет. Сыграли с «Црвеной Звездой» звездой 0:0 дома и 0:2 в гостях, а это очень сильный соперник, по сравнению с латышскими командами.

Удовлетворительно поработали, я получил большой опыт со взрослой команды. Тренерская деятельность — это хорошо, но ребенок дороже. Не хотел, чтобы дочь испытывала стресс. Я же сейчас возвращаюсь в Москву, потом будем смотреть. Пока по будущему сказать ничего не могу, надо еще переехать», — рассказал Гришин Sport24.
Теги: Гришин Спартак Юрмала ЦСКА
Вчера, 23:09
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(6)
№5 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 00:14) #
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online

Цитата: tantara
Цитата: Aurum
Я думаю, такую мразоту, как ты - с удовольствием

петуха трахать собрплся? лучше выепать его жену а он будет смотреть..как вариант?

Зачем так грубо, уважаемый? Малой саперной лопаткой- мсл, обойдемся.. Не в первой педерастов учить)))
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№4 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 00:10) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: Aurum
Я думаю, такую мразоту, как ты - с удовольствием

петуха трахать собрплся? лучше выепать его жену а он будет смотреть..как вариант?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№3 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 00:00) #
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  •  (8)
online

Цитата: Яamon
Цитата: Aurum
К сожалению, мы точки ни в чехии не в гейропе окончательно не поставили, нужно будет возвращаться и кончать с этим сбродом..

вернись и кончи, воинственная кончита

Тебя, что ли пидорг? Я думаю, такую мразоту, как ты - с удовольствием, ты не сильно отличаешься от европидоров.. Чушкан еба.ный..
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: Яamon (Вчера, 23:58) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Aurum
К сожалению, мы точки ни в чехии не в гейропе окончательно не поставили, нужно будет возвращаться и кончать с этим сбродом..

вернись и кончи, воинственная кончита
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Aurum Беловодье (Вчера, 23:32) #
  • -4
  •  (14)
online

К сожалению, мы точки ни в чехии не в гейропе окончательно не поставили, нужно будет возвращаться и кончать с этим сбродом..
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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