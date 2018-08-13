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Григорий Иванов: есть прогресс - мы набрали первое очко

Президент "Урала" Григорий Иванов отметил проблема команды в концовках матчей.

"Досадно, что пропускаем в концовках встреч – это наша проблема в первых матчах сезона.

При этом качество игры для начала чемпионата в целом удовлетворительное — видно, какой футбол хочет видеть в исполнении команды новый главный тренер и что футболисты его требования понимают. Но эти неудачи в концовках многие усилия сводят на нет.

Впрочем, есть первое очко в сезоне — уже прогресс. Уверен, в дальнейшем "Урал" наберет ход", - цитируют Иванова Известия
Теги: Урал
Сегодня, 08:28
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