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Полузащитник "Анжи": мы будет так играть все выездные матчи

Полузащитник "Анжи" Роланд Гиголаев отметил, что арбитр матча 3-го тура РПЛ против "Спартака" (0:1) мог не удалять Дмитрия Белорукова.

"Игра давалась очень тяжело, но мы хорошо перестраивались. В первом тайме почти ничего не дали создать "Спартаку" — была только пара полумоментов.

Что касается удалений, то первое, на мой взгляд, было железное, стопроцентное. По крайней мере так я видел этот эпизод, находясь недалеко от него. Но от второй красной карточки судья мог воздержаться. Да, фол был, но за Белоруковым были еще игроки, поэтому можно было ограничиться штрафным ударом.

Наверное, мы так будем играть в каждом матче, за исключением домашних встреч", - цитируют игрока Известия
Теги: Анжи Спартак Белоруков
Сегодня, 08:41
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