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Гаджи Гаджиев: в аналогичной ситуации игрока "Спартака" простили бы

Бывший тренер "Анжи" Гаджи Гаджиев отметил, что арбитр матча "Спартак" - "Анжи" мог не удалять защитника Дмитрия Белорукова.

"Анжи" в силу своих возможностей сыграл хорошо, "Спартак" – предсказуемо.

Я не оспариваю справедливость красной карточки игроку "Анжи", но считаю, что в точно такой же ситуации футболисту "Спартака" удаление бы не дали", - цитируют Гаджиева Известия
Теги: Анжи Спартак Гаджиев
Сегодня, 09:26
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№9 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 11:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что, Гаджиев, признаёшь, что натаскивал своих воспитанников постоянно играть в кость?
Рассчитывал, что судья слабак? Да уж полвека, как выезды на Кавказ воспринимаются приезжими командами всех лиг сродни избиению гостей без правил для хозяев поля. Молчал бы уж...
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№8 Написал: Батька (Сегодня, 10:58) #
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Посмотреть бы на игру Анжи против Зенита тоже интересно так будут Аргентинцам прыгать в ноги .... или булки побыстрому раздвинут по старой дружбе ?!

Очень грубо играли, поидеи удар/прыжок в Зобнина прямой ногой - тоже карта красная + в конце матча там еще был момент на фланге ... по хорошему еще пару удалений должно было быть у них !!


А про Спартак ? не кто и не жалеет Спартак то Самедова удалят, то Адриано ... за меньшие действия, менее грубые ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: alex1971 Курганская область (Сегодня, 10:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Помню, помню, как Самедова в прошлом сезоне с локомотами "пожалели"...
Регистрация: 20.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Гаджиев, приведи аналогичный пример. Нет его? Значит и разговор ни о чем.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:47) #
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Гаджи Муслимович, при всем к нему уважении, главный автобусник России. А его бывшему подопечному дали 1 желтую за гнилой базар, а вторую по делу. Левников должен был давать прямую красную карточку Гапону за фол на Ташаеве, момент был пострашнее, чем у Глушакова, но тут характера человеку не хватило.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№4 Написал: Викторис (Сегодня, 10:29) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord_Vik
Реально давно ен помню, чтоб ктото из наших ТАК ГРУБО прыгал в ноги.
А прыжок Гапона в ноги Ташаеву - это было вообще за гранью.
Читсейшкая третья КК.

Все верно. Этим недаеким кто утверждает что судья был не прав что удалив 2 игроков - это у них по правилом прыгать двумя ногами сзади и ничего - не сломал же ноги и значит не красная карточка. Все умойтесь и посмотрите статистику 29 против 0 ударов и какая тут игра АНЖИ разве все в воротах стоят и это не футбол и пора штрафовать команды за это.
Регистрация: 8.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:07) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Реально давно ен помню, чтоб ктото из наших ТАК ГРУБО прыгал в ноги.
А прыжок Гапона в ноги Ташаеву - это было вообще за гранью.
Читсейшкая третья КК.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№2 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 09:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Гаджиев со своей обидой на большие клубы похоже совсем поплыл((
у Спартака, ЦСКА, Зенита и других техничных клубов такие нарушения - исключения из правил в пылу борьбы, а у двухэтажных автобусах, которые строил и Гаджиев, такая "игра" - единственный шанс зацепиться за очки.
Ну и на фиг нам такой "футбол"?
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 09:43) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
потому что он игрок Спартака , а не дикарь еб....й
Регистрация: 25.01.2016 [жалоба]
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