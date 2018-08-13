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Кононов: как поднять уровень футбола, если брать легионеров, а своих молодых закапывать в дубле

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов высказался по поводу доверия к молодым футболистам.

"В Премьер-Лиге, почему-то тенденция такая: футболисту 19-20 лет, но все говорят, что еще рано, он не готов. В "Ахмат" я брал Лео Жабу, ему было 18 лет. Сейчас он в ПАОК.

Молодежь надо воспитывать начиная с тренера дублирующего состава, подпускать и давать время в главной команде. Как поднять уровень футбола, если брать иностранцев, а своих молодых закапывать в дубле? Когда я пришел в "Арсенал", сказал: если российский парень будет одного уровня с иностранцем, будет играть он", — сказал Кононов.

Тульский футбол.
Сегодня, 10:01
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14
(3)
№14 Написал: Parshin (Сегодня, 11:59) #
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А может быть организовать параллельный (!!!) Чемпионат России - со старым названием - "Высшая лига", с участием в нем команд, составленных ТОЛЬКО из российских футболистов! )))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№13 Написал: orb13 Екатеринбург (Сегодня, 11:21) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Твою ж мать....
Ну сколько ж можно быть такими наивными....
Мы живём в стране победившей коррупции- попробуйте возразить!
А почему это в Стране Ворья футбол должен быть оплотом честности и неподкупности?
Три четверти клубов РПЛ пилят бюджетные вливания. Появление множества русских игроков требует возрождение русской футбольной школы. А вдруг возродится?! И тогда вся схема честного умыкания и распила бюджетных бобосов на покупку легов тут же рухнет-ведь скрыть РЕАЛЬНУЮ цену русского игрока-очень трудно,да ещё и обосновать его заоблачную цену на фоне хронического российского кризиса- и вовсе НЕВОЗМОЖНО.Средство для выявления и воспитания классных русских игроков лежит вовсе не в области футбола,а в области гос.политики и соблюдения законов по борьбе с коррупцией. Так что отмена лимита, о которой нам талдычат окончательно добьёт весь русский футбол ПОЛНОСТЬЮ.
И что-Вы верите в сказку,что тренер не получает своего куска пирога от бюджетных денег и типа не участвует в трансферах...Ну-ну...


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
№12 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 11:18) #
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online

Говорить о лимите, ставя в пример 18-ти летнего бразильца выглядит совсем неуместно. Сам-то Кононов кого из отечественной молодежи воспитал?
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№11 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 11:14) #
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Болеет за:
«Спартак»
Надо отменять лимит и запретить "бюджетным" командам регистрацию легионеров. Тогда и зарплаты в русло здравого смысла вернутся, и нашим игрокам - раздолье. Хочешь высокую зарплату и играть не за Ростов с Крыльями - рви жопу на тренировках и в матчах. А не как Хомич: 800 000$ за сезон вторым номером в Амкаре.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№10 Написал: ieskela123 Воронеж (Сегодня, 11:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Русский Иван,
Ну... тут как сказать... примеров продаж русских молодых в русские клубы не так и много. а вот примеров уходов в другие клубы на халяву- полно. Причины просты. деньги. Тот же Зенит сколько молодежи загубил? Легов приглашают либо хороших(зенит, спартак, локомотив...), либо от недостатка денег на равноценных русских. а выращивать молодежь для дубля зенита и не получать за это деньги- никому не интересно.


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Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
№9 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 11:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Осталось малое - чтобы наш был одного уровня с легионером )))
Русский Иван,
Твоя идея проста и понятна. Но в одном ты ошибся: это не агенты легов предлагают откаты, это наши "руководители колхозных предприятий" требуют откаты, пиля таким образом бюджет региона.
В сознании обывателя высокая з/п может быть только там, где высокая доходность или богатый спонсор. Это не так: высокая з/п может быть за счёт заёмных средств. Занял и должен кому-то клуб, а тебе уже пришли чистые бабосики в качестве з/п, премий и т.д. Ну или как у Муравьёва в Динамо.


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: Rasmuz (Сегодня, 11:04) #
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Все верно
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№7 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 11:01) #
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Просто нужно отменить лимит на количество легионеров на поле, а ввести лимит на количество в заявке и на качество легионеров. Вот тогда бОльшая часть российских клубов перестанет ввозить абсолютно средних дешёвых легионеров для достижения сиюминутного результата. В российских топ-клубах перестанут значительно переплачивать российским игрокам, а в средних и слабых клубах будет достаточно места и для не самых сильных наших игроков, и для перспективной молодёжи.
Ну и, конечно, надо улучшать уровень менеджмента в подавляющем большинстве бюджетных клубов, менять структуру их финансирования, но это очень сложный и долгосрочный проект.
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
№6 Написал: Русский Иван Москва (Сегодня, 10:59) #
  • -1
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Болеет за:
ЦСКА
sumzzz,
Тут сами клубы сами для себя должны ответить что им нужно.

Теоретически, если бы наконец решили вопрос с уходом от гос. финансирования футбола государством, клубам бы ничего иного, кроме ставки на своих игроков ничего не оставалось бы.

Плохо, что за все тучные годы, клубы занимались только распилом бюджетных денег, а не пиаром российского футбола. По этой причине у нас из топ 6 чемпионатов Европы самый маленький доход по телеправам. По этой причине много талантливых парнишек не получили свой шанс и не уехали в Реалы и Барселоны, тем самым не проторили остальным дорожку. Поехали те, кто считали у нас себя королями, а оказывается, были с голой жопой.

Иными словами - время потерянных возможностей...
Регистрация: 6.05.2012 [жалоба]
№5 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 10:58) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Краснодар»
забавно от него это слышать...
чего же ты не выпускал молодняк в Краснодаре или Грозном, в лучшем случае на кубок выпускал игрока и сам же легов приглашал и ставил в основу всегда...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№4 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:43) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Все всё понимают, но никто ничего не делает


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: GS Москва (Сегодня, 10:39) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: ieskela123
Может беда в том что 18 летний с русским паспортом обходится в 5 раз дороже?

Если игрок в команде, жалованье иму идет и на лавке. Разница только в премиях.

Беда в том, что в ФНЛ в футбол играют только Спартак-2, Краснодар-2 и Чертаново, а остальные пытаются их задавить физухой в бей-беги, и доращивать молодняк негде. В отличие от Европы, где есть играющие сегунды и есть лиги для доращивания типа бельгийской и голландской.

Цитата: Русский Иван
Клубу, который его воспитал, он обходится в копейки, а вот продать его выгодно можно вполне.

В России некуда продавать, разве что вчерашний пример Арсенала приживется.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№2 Написал: Русский Иван Москва (Сегодня, 10:22) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
ieskela123,
Клубу, который его воспитал, он обходится в копейки, а вот продать его выгодно можно вполне.
Например, в это межсезонье Головин так уехал. Твой клуб такой деятельностью все 90е занимался. В принципе, весь наш футбол в 90х за счет этого выживал.

По большому счету, клубы сами виноваты в раздувании цен на отечественных игроков.
Они им не доверяют, а предпочитают приобретать из иностранных чемпионатов, ведясь на маркетинг и из-за откатов от агентов.

Чисто логически если посмотреть. Иностранные молодые игроки целенаправленно подводятся к основному составу. Им дают игровое время. Их пиарят пресс службы клуба с одной целью: продать как можно выгоднее.

В то же время, нашим молодым игрокам играть попросту негде. При той медийной работе, которая есть в отношении ФНЛ и тем более лиг ниже, переход в клубы этих лиг в аренды никак иначе, чем ссылка не воспринимается. Результаты в этих лигах в клубах РПЛ воспринимаются скептически.

Вот и получается, что иностранных игроков всю карьеру ведут как дорогой автомобиль к продаже, а наши игроки растут как дико растущий бурьян. А потом наши клубы жалуются, что нет хороших российский игроков по приемлемой цене. А откуда они возьмутся по приемлемой цене, если единицы выбиваются в свет?!
Регистрация: 6.05.2012 [жалоба]
№1 Написал: ieskela123 Воронеж (Сегодня, 10:05) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Может беда в том что 18 летний с русским паспортом обходится в 5 раз дороже?


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Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
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