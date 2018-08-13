Кононов: как поднять уровень футбола, если брать легионеров, а своих молодых закапывать в дубле

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов высказался по поводу доверия к молодым футболистам."В Премьер-Лиге, почему-то тенденция такая: футболисту 19-20 лет, но все говорят, что еще рано, он не готов. В "Ахмат" я брал Лео Жабу, ему было 18 лет. Сейчас он в ПАОК.Молодежь надо воспитывать начиная с тренера дублирующего состава, подпускать и давать время в главной команде. Как поднять уровень футбола, если брать иностранцев, а своих молодых закапывать в дубле? Когда я пришел в "Арсенал", сказал: если российский парень будет одного уровня с иностранцем, будет играть он", — сказал Кононов.