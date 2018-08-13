Максименко первый российский вратарь моложе 20-и лет, сыгравший три первых матча на ноль с 1945 года

Молодой голкипер "Спартака" Александр Максименко поставил рекорд.20-летний голкипер - первый вратарь моложе 20-лет в истории наших чемпионатов, сыгравший три своих первых матча в высшей лиге на ноль.Он обновил рекорд Вальтера Саная в тбилисском "Динамо" в 1945 году.