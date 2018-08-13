Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Максименко первый российский вратарь моложе 20-и лет, сыгравший три первых матча на ноль с 1945 года

Молодой голкипер "Спартака" Александр Максименко поставил рекорд.

20-летний голкипер - первый вратарь моложе 20-лет в истории наших чемпионатов, сыгравший три своих первых матча в высшей лиге на ноль.

Он обновил рекорд Вальтера Саная в тбилисском "Динамо" в 1945 году.

LoonySpectre
Теги: Спартак
Сегодня, 10:06
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(4)
№10 Написал: Rasmuz (Сегодня, 11:46) #
  • 0
  •  (2)

Если бы с ПАОКом не пустил, тогда какое-то достижение. А в чемпионате 2 удара в створ за три игры.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№9 Написал: Buiser812 (Сегодня, 11:20) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Всяко лучше чем Ребров, пусть парень наигрывается, Реброву скоро на пенсию, а так может с Селиховым конкурировать будет.
Ляпы и казусы есть у всех воротчиков, только через опыт и игры набьет шишки!


--------------------
..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 11:12) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
забавный исторический казус конечно.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№7 Написал: Гастэряну (Сегодня, 11:06) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: KOZbIPb
20-летний голкипер - первый вратарь моложе 20-лет
дак сколько ему лет? 19?

Вальтеру Саная действительно было меньше 20 лет, Максименко же больше. новостники не впервой обделались


--------------------
пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№6 Написал: Батька (Сегодня, 11:04) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: manatee
По большому счету за 3 матча, опасных моментов, которые можно назвать сейвами я не помню

ну было несколько выпадов Оренбурга в первом туре .... Локо тоже были удары Фернандеша, Фарфана .... Анжи да прям с створ не попадали но все равно около штрафной мяч летал пару раз он выходил, перехватывал .... в общем нормально ... надо давать играть, опыт получать .... !
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 10:59) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
20-летний голкипер - первый вратарь моложе 20-лет
дак сколько ему лет? 19?
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:42) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
А штанги он целует?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:35) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: manatee
По большому счету за 3 матча, опасных моментов, которые можно назвать сейвами я не помню

проблемы индейцев шерифа не ипут smirk не виноват же он что мы эти три матча с говнищем редкостным играли.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№2 Написал: manatee Москва (Сегодня, 10:33) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
По большому счету за 3 матча, опасных моментов, которые можно назвать сейвами я не помню, а вот с ПАОКом все пустил.
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:11) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
молодец,чо.но косяк с паоком стоит особняком.бум надеяться таких откровенных ляпов больше не будет.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.