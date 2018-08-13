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Василий Уткин: вот я и говорю - Локомотив отличная команда, тренера б ей - цены б не было

Известный футбольный комментатор Василий Уткин прокомментировал очередной неудачный матч "Локомотива"



Твиттер Василия Уткина
Теги: Уткин Локомотив Семин
Сегодня, 10:32
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6
(1)
№6 Написал: fd65 (Сегодня, 11:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вася совсем, по-ходу ебан#лся.......
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:28) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вася бухнул походу не хило.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: Buiser812 (Сегодня, 11:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Интересно, тренер вроде прошлогодний, а в прошлом году гудки с ним чемпионами стали, так что Вася как обычно в своей манере....


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:17) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
150 кило отличного пюре.
Гуляй пока, заднеприводный.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 11:11) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Странный какой-то этот Вася, чудак наверное...
Процесс трансформации его мышления должен озаботить близких
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:58) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вася по образованию филолог, но свои мысли выразить понятно и доступно не в состоянии. Научится, цены бы Васе не было.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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