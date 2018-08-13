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Кристиан Нобоа: и Семак и Бердыев делают большой упор на тактику

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в преддверии матча 3-го тура российской Премьер-Лиги против "Рубина" рассказал, в чем схожи Сергей Семак и Курбан Бердыев.

"Семак и Бердыев схожи своим основательным отношением к тактике. Они делают на нее большой упор. Семак хочет чтобы все разговаривали друг с другом на поле, смотрели друг на друга, каждый держал бы свою позицию. Но чтобы поставить игру, любому специалисту нужно время. Поэтому нашему тренеру сейчас непросто. Хотя, мне кажется, после первых двух матчей чемпионата взаимопонимание на поле уже стало лучше.

Как футболиста и человека знаю его очень давно. Лучше не бывает. Сейчас впервые столкнулся с Семаком-тренером. И своего мнения о нем не изменил. Уже в новом качестве он показал, что у него есть свои задумки, тактические идеи. В общем, мне и сейчас с ним комфортно", — цитирует Нобоа Матч ТВ.
Теги: Нобоа Зенит Рубин Семак Бердыев
Сегодня, 10:36
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