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Источник: переговоры "Галатасарая" с "Зенитом" по аренде Дзюбы прошли успешно

Турецкое издание Posta сообщает, что переговоры между "Галатасараем" и "Зенитом" по переходу Артема Дзюбы прошли успешно.

Артем будет арендован турецким клубом на один сезон. В ближайшее время он отправится в Стамбул для подписания соглашения.

В прошлом сезоне "Галатасарай" стал чемпионом Турции, а французский форвард команды Бафетимби Гомис выиграл гонку бомбардиров, забив 29 голов в 33 матчах.

Posta
Теги: Зенит Галатасарай Дзюба
Сегодня, 11:54
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(3)
№8 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 12:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
Цитата: Бывалый
да ну на фиг! Бревно не нужно Семаку?

нужен.но бабло на трансферах попилить так же нужно.семаку семью надо кормить.ща сплавят шлюбу и купят кого-нить из аргентины опять.лямов за 20.

не думаю, что Семак в таком распиле будет участвовать
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№7 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:05) #
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online

Молодец Ортемко!!! Дави турков там!!!! Напомни им про Крым!


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 12:05) #
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online

А кто играть-то будет? Никакие аргентинцы и покрытый тиной Заболотный? Джорджевича то тоже слили. Так и прошлый год сверх успешным покажется. Хотя конечно Дзюба со своими вечными понтами и идиотскими шуточками кого угодно достанет
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 12:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бывалый
да ну на фиг! Бревно не нужно Семаку?

нужен.но бабло на трансферах попилить так же нужно.семаку семью надо кормить.ща сплавят шлюбу и купят кого-нить из аргентины опять.лямов за 20.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 12:02) #
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online

Да ну нах. Утятина
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Черчесову и Божовичу Дзюба нужен, а Семаку нет?
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№2 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 11:58) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
да ну на фиг! Бревно не нужно Семаку? Дзюба на драйве точно может стать лидером команды особенно после распродажи иностранного шлака
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Skald (Сегодня, 11:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А в Зените значит на Заболотного расчитывают?))
Регистрация: 28.03.2017 [жалоба]
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