Источник: переговоры "Галатасарая" с "Зенитом" по аренде Дзюбы прошли успешно

Турецкое издание Posta сообщает, что переговоры между "Галатасараем" и "Зенитом" по переходу Артема Дзюбы прошли успешно.Артем будет арендован турецким клубом на один сезон. В ближайшее время он отправится в Стамбул для подписания соглашения.В прошлом сезоне "Галатасарай" стал чемпионом Турции, а французский форвард команды Бафетимби Гомис выиграл гонку бомбардиров, забив 29 голов в 33 матчах.