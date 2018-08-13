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Полузащитник "Домжале" продолжит карьеру в "Уфе"

По информации СЭ, полузащитник "Домжале" Ловро Бизяк продолжит карьеру в "Уфе"

Напомним, эти два клуба были соперниками по 2-му квалификационному раунду Лиги Европы, а 24-летний Бизяк забил гол в ворота уфимцев.
Теги: УФА
Сегодня, 12:13
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№1 Написал: студия дускай (Сегодня, 13:40) #
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неплохо) может и у прогреса кого тяпнем)
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
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