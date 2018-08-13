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Андрей Панюков о конкуренции в "Урале": я играл в ФНЛ, я больше ничего не боюсь!

Новичок "Урала" Андрей Панюков прокомментировал свой переход.

"У меня были и другие варианты, в том числе и в премьер-лиге, но в итоге выбор пал на "Урал". Считаю, что это хороший клуб.

Не было никакого смысла оставаться в "Зените-2". Свой сезон я там отыграл – надо расти и развиваться дальше.

Боюсь ли конкуренции? Я провел сезон в ФНЛ, бояться уже нечего!" - сказал Панюков.

Р-Спорт
Теги: Панюков Зенит Урал
Сегодня, 12:18
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(0)
№3 Написал: 120220 (Сегодня, 14:23) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Урал»
Как бы опять туда не вернуться
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 12:41) #
  • -2
  •  (2)
online

smile
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 12:38) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Не, ну если в ФНЛ играл, тогда другое дело..... Ла Лига и АПЛ тихо курят в сторонке..... smile
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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