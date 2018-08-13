Андрей Панюков о конкуренции в "Урале": я играл в ФНЛ, я больше ничего не боюсь!

Новичок "Урала" Андрей Панюков прокомментировал свой переход."У меня были и другие варианты, в том числе и в премьер-лиге, но в итоге выбор пал на "Урал". Считаю, что это хороший клуб.Не было никакого смысла оставаться в "Зените-2". Свой сезон я там отыграл – надо расти и развиваться дальше.Боюсь ли конкуренции? Я провел сезон в ФНЛ, бояться уже нечего!" - сказал Панюков.