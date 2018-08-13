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Набабкин пропустит от двух до четырех матчей за умышленный удар Огуде

На ближайшем заседании КДК в среду будет изучен эпизод с получением красной карточки защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным.

На 50-й минуте матча против "Енисея" арбитр Роман Галимов показал армейцу прямую красную карточку за то, что он в центре поля проявил агрессию и умышленно ударил Фегора Огуде ногой в бедро.

Такое нарушение, согласно 3-й части 94 статьи дисциплинарного регламента РФС, наказывается дисквалификацией до четырех матчей: агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока – наказывается дисквалификацией до 4 (четырех) матчей.

Схожее нарушение допустил во встрече 1-го тура "Арсенал" – "Динамо" полузащитник бело-голубых Абдул Тетте, ударивший хавбека хозяева Горана Чаушича ногой в область паха. Впоследствии КДК РФС дисквалифицировал динамовца на две игры.

СЭ
Теги: Набабкин Огуде ЦСКА Енисей
Сегодня, 12:34
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(2)
№6 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 14:15) #
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Болеет за:
ЦСКА
В постоянном недоумении от его присутствия в команде.Игрок уровня ФНЛ.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№5 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 13:20) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
не большая потеря из-за бестолкового ................
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 13:03) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
законсервировать ослика
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 12:43) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Повел себя как скот.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 12:42) #
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online

не ну тут по делу все !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 12:35) #
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  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
15 суток паршивцу....., и 200 часов общественно-полезных работ...... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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