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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Набабкин пропустит от двух до четырех матчей за умышленный удар Огуде
На ближайшем заседании КДК в среду будет изучен эпизод с получением красной карточки защитником ЦСКА Кириллом Набабкиным.
На 50-й минуте матча против "Енисея" арбитр Роман Галимов показал армейцу прямую красную карточку за то, что он в центре поля проявил агрессию и умышленно ударил Фегора Огуде ногой в бедро.
Такое нарушение, согласно 3-й части 94 статьи дисциплинарного регламента РФС, наказывается дисквалификацией до четырех матчей: агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока – наказывается дисквалификацией до 4 (четырех) матчей.
Схожее нарушение допустил во встрече 1-го тура "Арсенал" – "Динамо" полузащитник бело-голубых Абдул Тетте, ударивший хавбека хозяева Горана Чаушича ногой в область паха. Впоследствии КДК РФС дисквалифицировал динамовца на две игры.
СЭ
На 50-й минуте матча против "Енисея" арбитр Роман Галимов показал армейцу прямую красную карточку за то, что он в центре поля проявил агрессию и умышленно ударил Фегора Огуде ногой в бедро.
Такое нарушение, согласно 3-й части 94 статьи дисциплинарного регламента РФС, наказывается дисквалификацией до четырех матчей: агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока – наказывается дисквалификацией до 4 (четырех) матчей.
Схожее нарушение допустил во встрече 1-го тура "Арсенал" – "Динамо" полузащитник бело-голубых Абдул Тетте, ударивший хавбека хозяева Горана Чаушича ногой в область паха. Впоследствии КДК РФС дисквалифицировал динамовца на две игры.
СЭ
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