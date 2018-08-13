Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

На матче "Рубин" — "Зенит" ожидается около 20 тысяч зрителей

Сегодня на стадионе "Казань Арена" состоится матч 3-го тура российской Премьер-Лиги "Рубин" — "Зенит".

На матче ожидается до 20 тысяч зрителей, петербургскую команду поддержат до 500 болельщиков, сообщает официальный сайт "Зенита".

"Рубин" сыграет в белой форме, а "Зенит" — в лазурной. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени.
Теги: Рубин Зенит
Сегодня, 14:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: Поло (Сегодня, 15:04) #
  • 0
  •  (0)
online

Как и предрекалось, в стране явный футбольный БУМ... на волне прошедшего ЧМ
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:02) #
  • 0
  •  (0)
online

Средняя посещаемость игр в Казани за прошлый сезон 9,5 тысяч, а тут более чем в два раза выше.
Тем более в рабочий день - более чем хороший результат.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
А сколько Казань Арена вмещает?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Alek Саранск (Сегодня, 14:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Посещаемость в 20 тыс. после ЧМ, это слезы, у нас в Саранске в ФНЛ на Мордовию больше ходят, а тут Зенит.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 14:35) #
  • -2
  •  (2)
online

Ох, по всему кажется, что "Рубин" сегодня выРУБИт несчастный "Зенит"...
Ты, Зин, на проигрыш нарвешься здесь,
Казань обидит Зин тебя!
И сколько бы ты не кувыркалася...
На поле фарт не ждет тебя... ((
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.