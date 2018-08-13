Суд оставил без удовлетворения жалобу ВФСО "Динамо" по Ташаеву

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы удовлетворить жалобу ВФСО "Динамо" по делу о расторжении контракта с полузащитником Александром Ташаевым.Футболист продолжит выступать за "Спартак", а его бывший клуб не получит компенсацию.