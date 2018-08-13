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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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15:37
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
13:15
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
11:37
Леонид Кучук: "Локо" пора привыкнуть, что большинство команд будут играть против них как "Оренбург" (6)
Леонид Кучук: "Локо" пора привыкнуть, что большинство команд будут играть против них как "Оренбург" (6)
Суд оставил без удовлетворения жалобу ВФСО "Динамо" по Ташаеву
Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы удовлетворить жалобу ВФСО "Динамо" по делу о расторжении контракта с полузащитником Александром Ташаевым.
Футболист продолжит выступать за "Спартак", а его бывший клуб не получит компенсацию.
kad.arbitr.ru
Футболист продолжит выступать за "Спартак", а его бывший клуб не получит компенсацию.
kad.arbitr.ru
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