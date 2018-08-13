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Суд оставил без удовлетворения жалобу ВФСО "Динамо" по Ташаеву

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы удовлетворить жалобу ВФСО "Динамо" по делу о расторжении контракта с полузащитником Александром Ташаевым.

Футболист продолжит выступать за "Спартак", а его бывший клуб не получит компенсацию.

kad.arbitr.ru
Теги: Ташаев Динамо Спартак
Сегодня, 19:20
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6
(4)
№6 Написал: Quincy (Сегодня, 19:41) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
И тут балдой по лбу настучали мышиным тузам))
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:38) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
судя по тексту суд удовлетворить жалобу.или новостник кутарба?


Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы удовлетворить жалобу


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 19:38) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Ташаев спас Динамо от повторного вылета в ФНЛ, сколько это стоит?
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 19:26) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот они жалобу в РФС и направили, когда их суд побрил. Когда их РФС пошлёт, куда дальше жаловаться будут? Пожарный надзор, Спортлото? Бабушкам у подъезда дома Ташавева, чтобы они его наркоманом при встрече называли.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№2 Написал: кандид Млечный путь (Сегодня, 19:26) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Глупостями какими занимаются мусорки sob weary
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 19:21) #
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  •  (6)

отсос


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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