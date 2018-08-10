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Красота футбола. Как девушки ходили на стадионы в 3-м туре и кого расстроил "Спартак"

Народная команда вылетела из турнира, но это не помешает нам насладиться красотой девушек, которые болели за "красно-белых" на стадионе. И вместе с ними - главными красавицами прошедшего тура РПЛ.

Пойдем по хронологии. Начнем с отечественного первенства. Здесь в очередной раз конкурируют представительницы движения "Спартака" и "Ростова". Пока что навязать им конкуренцию смогли только болельщицы ЦСКА, но в этом туре "армейцы" играли на выезде.





?????? #спартак#анжи #1:0

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#ФКРостов #РостовАрена #??

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??#фкурал : #фкдинамомосква Болеем за ?

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Не будем расстраиваться из-за сегодняшнего поражения. Календарь у команды сложный, 16 предстоит сложная игра на выезде с «Прогресом». Верю, что мы пройдём дальше ? Игра супер, наша команда the best ? Всем хорошего вечера ?? #фкуфа #уфавуефа #красныйоднажды #красныйнавсегда #мыуфа #всяуфа #ЛЕ #уфавуефа #лучшийклубмира #лучшиефутболисты #20сектор #любимыеболельщики #движениежизнь #лучшийсектор #семейныйсектор #20зажигает #приходикнам #гоняйснами #выезд #weareufa #футбольнаяуфа #мылучшие #когдамыединымынепобедимы #чтонамснег #чтонамзной #чтонамдождикпроливной #когдамоидрузьясомной

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А вот уже на неделе "Спартак" играл в квалификации - и проиграл, вылетев из Лиги Чемпионов. Дальше те, кого москвичи расстроили. Сто процентов, если бы игроки увидели эти фотографии, им бы стало совсем стыдно.


Спартак- ПАОК сыграл в ничью. И не вышел в следующий отборочный раунд? Была реальная борьба на поле, но, к сожалению, этого не хватило для победы! Очень расстроена ? но продолжаем болеть за команду и верить! . #чм #worldcup #спортивнаямедицина #лужники #luzhniki #fit #fitness #crossfit #running #iloverun #cardio #кардио #workout #instafit #тредмил #spartak #кб #краснобелые??? #краснобелые #спартак #гамеева #викториягамеева #gameeva #victoriagameeva

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Фото от @prosto___vesna

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Так, стоп??в ответ на все сообщения: Я не фанат, я просто люблю спорт!??? Мне нравится красивый футбол и баскетбол в исполнении любой команды?????????? я уже не научусь болеть за какую-то определённую! Сегодня было невероятно. Практически полный стадион заряжен такой энергетикой, что ты чувствуешь вибрацию от кричалок! ? Вообще у меня были другие планы на вечер, после сегодняшнего сложного дня и ужасного самочувствия, я всем клятвенно обещала - отдыхать. И сама жила с этой мыслью ровно 20 минут после окончания рабочего времени, но потом, звонок - и я не смогла отказаться, потому что проанализировав весь день поняла, мне всё намекало. Во-первых, утром по радио я слышала как раз о том, что поддержка команде сегодня особенно необходима, и призывали прийти на стадион. Во-вторых, перед выходом с работы я почему-то резко решила переодеться. Снять каблуки, надеть кроссы, футболку - ну в общем, вы поняли, вещей на работе уже как дома? И в-третьих, уж очень располагал к данному походу мой белый пиджак ??? И да, я ни чуть не пожалела, и сейчас совершенно без сил вернулась, но я безумно довольна? #спартак #футбол #открытиеарена

A post shared by Яна Милютина (@milyutkaaaa) on


Вперёд, Спартак, вперёд!

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Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Спартак Ростов Рубин
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