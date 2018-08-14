"Зенит" не пропустил в трех стартовых матчах РПЛ - впервые за 21 год

"Зенит" победил "Рубин" (1:0) в матче 3-го тура РПЛ и с 9 очками поднялся на первую строчку турнирной таблицы.До этого команда Сергея Семака оказалась сильнее тульского "Арсенала" (1:0) и "Енисея" (2:0), впервые с 1997 года не пропустив в трех стартовых встречах чемпионата России.