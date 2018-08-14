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"Зенит" не пропустил в трех стартовых матчах РПЛ - впервые за 21 год

"Зенит" победил "Рубин" (1:0) в матче 3-го тура РПЛ и с 9 очками поднялся на первую строчку турнирной таблицы.

До этого команда Сергея Семака оказалась сильнее тульского "Арсенала" (1:0) и "Енисея" (2:0), впервые с 1997 года не пропустив в трех стартовых встречах чемпионата России.

Sports.ru
Теги: Зенит Рубин Енисей Арсенал Тула
Сегодня, 08:28
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№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:03) #
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срочно наградить команду и дать кубок!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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