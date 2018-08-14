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"Краснодар" поздравил Галицкого с Днем рождения

"Краснодар" поздравил владельца клуба Сергея Галицкого с днем рождения.

Сегодня бизнесмену исполнился 51 год.

Теги: Краснодар Галицкий
Сегодня, 09:35
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