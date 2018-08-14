"Краснодар" поздравил Галицкого с Днем рождения

Поздравляем с днём рождения основателя, владельца и президента ФК «Краснодар» Сергея Николаевича Галицкого!



Весь коллектив клуба поздравляет Сергея Николаевича и желает ему крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех начинаниях и воплощения всех замыслов! pic.twitter.com/FhikROEQU0