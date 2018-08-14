Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Источник: ЦСКА ведет переговоры об аренде полузащитника "Ливерпуля"

ЦСКА и "Ливерпуль" ведут переговоры о переходе 22-летнего полузащитника Марко Груича.

Речь идет об аренде сербского футболиста на один год без права выкупа.

Груич стал игроком «Ливерпуля» в 2016 году. За "красных" полузащитник сыграл 8 матчей в АПЛ, а вторую половину прошлого сезона провёл на правах аренды в «Кардифф Сити».

Чемпионат
Теги: ЦСКА Ливерпуль
Сегодня, 10:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: хэн липецк (Сегодня, 10:17) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
с миру по нитке,голому рубаха
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.